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Сара Хийли се разделя с тренировъчната си група в Манчестър след четири години

  • 12 окт 2026 | 18:25
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Сара Хийли се разделя с тренировъчната си група в Манчестър след четири години

Ирландската лекоатлетка Сара Хийли взе решение да напусне тренировъчната си база в Манчестър и да потърси нова посока в подготовката си. Състезателката от Дъблин вече насочва вниманието си към следващите големи цели, като основен приоритет за нея остава защитата на европейската ѝ титла в зала на 3000 метра през предстоящия март.

Хийли се премести от родната си Ирландия във Великобритания през ноември 2022 година, присъединявайки се към клуба “М11“ под ръководството на треньорския и семеен тандем Джени Медоус и Тревър Пейнтър. В същата група се подготвят и британските звезди Кийли Ходжкинсън и Джорджия Хънтър Бел.

“Това без съмнение беше правилният ход за мен тогава. Израснах изключително много и научих безценни уроци от тези атлети. Гордея се, че взех това решение в онзи етап от кариерата си“, сподели 25-годишната бегачка.

Периодът в Манчестър донесе сериозни успехи на Хийли, сред които златото на 3000 метра на Eвропейското първенство в зала през миналия март. Днес тя заема второ място във вечната ранглиста на Ирландия на 1500 метра, една миля, 3000 метра и 5000 метра. Все още не е обявено към кой екип ще се присъедини, но най-вероятно тя ще остане на Острова.

След силен дебют на 5000 метра през изминалото лято атлетката обмисля върху кои дисциплини да се съсредоточи за предстоящото Световно първенство в Пекин и Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 година. На европейския шампионат в Бирмингам през август тя остана четвърта на 5000 метра само на 30 стотни от бронза, а пет дни по-късно финишира пета и на 1500 метра.

“Не приключих сезона напълно удовлетворена, въпреки че имаше и добри моменти. Беше доста трудна и непостоянна година поради ред причини. Разликата между третото и четвъртото място е огромна – ако бях взела медал на Eвропейското, оценката ми за сезона щеше да е съвсем друга“, коментира Хийли.

Тя признава, че липсата на опит в по-дългата дистанция ѝ е коствала по-предно класиране: “На финалната права направих тактическа грешка. Ако бях влязла на позиция за медал, щях да я удържа. Нямах никакъв опит на 5000 метра, така че грешките бяха очаквани, но вярата, че мога да спечеля отличие, е положителен знак.“

По време на визитата си в Дъблин за атлетически лагер Хийли заяви, че първото ѝ голямо предизвикателство за 2027 година ще бъде защитата на европейската титла във Валенсия. С личното си постижение от 14:48.88 минути на 5000 метра тя вече се доближава сериозно до националния рекорд на Соня О'Съливан (14:41.02), поставен при спечелването на олимпийското сребро в Сидни през 2000 година.

“Все още нямам национален рекорд на открито при жените. Бих се радвала да постигна такъв в бъдеще и вярвам, че ако всичко върви по план, това е постижимо. Основната ми цел не са самите рекорди, а просто да бягам бързо, но те остават отлична мотивация“, завърши ирландската състезателка.

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Снимки: Gettyimages

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