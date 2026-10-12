Бивш страж на Локо (София) събира млади таланти в Петрич

Петрич ще бъде домакин на 12-ото зимно издание на специализирания лагер за футболни вратари ART Goalkeeper Training Camp. Събитието ще се проведе от 15 до 20 декември 2026 г., а негов организатор е бившият страж на Локомотив (София) и треньор с лиценз UEFA GK A Владимир Манолков.

Инициативата е насочена към момчета и момичета във възрастовите групи от U8 до U23. Основният акцент през този сезон е поставен върху когнитивните умения, правилното позициониране, бързината на реакция и вземането на решения под напрежение. Спортната програма предвижда общо осем практически тренировки на терен, както и четири теоретични занятия с видеоанализ.

„Целта ни е да даваме на младите вратари цялостна методология - не просто физическа и техническа подготовка, а развиване на тактическо мислене, концентрация и устойчивост във важните моменти от мача“, заяви Владимир Манолков.

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