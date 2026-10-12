Осасуна изгони треньора след само осем мача и върна клубна легенда

Намиращият се в криза на резултати Осасуна уволни наставника Луис Мигел Рамис и върна местния любимец Ягоба Арасате, който водеше отбора допреди два сезона.

Рамис се задържа на поста само осем двубоя, след като в тях спечели осем точки. Под ръководството на бившия играч на Реал Мадрид отборът започна добре и взе седем точки от три срещи, но след това не победи в нито един от последвалите пет двубоя. Чашата на търпението преля при тежката загуба с 2:5 от Бетис през изминалия уикенд.

Така сега Арасате отново поема кормилото на отбора с контракт до 30 юни 2029 година. Специалистът е клубна легенда на Осасуна, защото заема второ място по брой водени срещи в историята на клуба - 257. Те бяха записани в периода юли 2018 - юни 2024 г.

Повторният дебют на Арасате начело на тима ще бъде в неделя срещу Сантандер.

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