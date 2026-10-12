Спасиян Спасов се завърна триумфално, 15-годишен впечатли с шампионска титла в билярда

Републиканското първенство по билярд – IV кръг, дисциплина „Осма топка“, предложи силни емоции, завръщане на утвърдени имена и забележителен успех на един от най-младите таланти в българския билярд.

На 10 и 11 октомври 2026 г. столичният спортен клуб „Академи Диана Бат“ беше домакин на четвъртия кръг от Републиканското първенство на Националната федерация по билярд. Надпреварата събра състезатели от цялата страна в двете дивизии на федерацията.

Двата турнирни дни донесоха интересни сблъсъци, напрежение и отлични индивидуални изяви. Големите истории на първенството обаче бяха две - убедителното завръщане на Спасиян Спасов сред най-добрите в А дивизия и феноменалното представяне на едва 15-годишния Георги Терзийски, който заслужи шампионската титла в Б дивизия.

Спасиян Спасов напомни за класата си и покори А дивизия

След продължително отсъствие от състезателната сцена Спасиян Спасов направи впечатляващо завръщане и доказа, че класата и натрупаният опит не се губят с времето.

Спасов демонстрира спокойствие, увереност и солидна техническа подготовка, като премина през турнира без поражение и заслужено се изкачи на най-високото стъпало на почетната стълбичка.

Той показа, че продължава да бъде сериозен фактор в българския билярд, и че дългото отсъствие не е намалило амбицията му да се състезава на най-високо ниво.

Сребърният медал спечели Александър Георгиев - балкански шампион и един от доказаните български състезатели. Неговото присъствие във финалната фаза на надпреварата беше още едно доказателство за високото ниво на конкуренцията в елитната дивизия.

Двете бронзови отличия заслужиха Николай Арменков и Живко Петков.

Арменков, един от ветераните на българския билярд, за пореден път доказа, че опитът е безценно оръжие на състезателната маса. Със своето представяне той категорично показа, че продължава да има място сред водещите имена в спорта.

Живко Петков пък затвърди възходящата си форма. С всяко следващо участие той показва все по-голяма увереност и израстване, което го превръща в съперник, с когото всички трябва да се съобразяват.

Исторически успех за 15-годишния Георги Терзийски в Б дивизия

Ако А дивизия предложи впечатляващо завръщане, то Б дивизия поднесе истинско вдъхновение за бъдещето на българския билярд.

Едва на 15 години Георги Терзийски завоюва шампионската титла в Б дивизия, справяйки се с конкуренцията на далеч по-опитни и зрели състезатели.

В турнир с най-добрите играчи от амтьорския ешалон на страната Жоро демонстрира качества, които далеч надхвърлят възрастта му - концентрация, увереност, дисциплина и състезателна психика.

Постижението му е изключително значимо не само за самия него, но и за развитието на детско-юношеския билярд в България.

Докато много състезатели на неговата възраст тепърва правят първите си стъпки в сериозните турнири, Георги вече успява да печели републикански титли в конкуренция с мъже.

Това е поредното доказателство, че България разполага с младо поколение, което има потенциала да се развива и да представя страната на международната сцена.

Силно пловдивско присъствие и бронзово отличие за Габрово

Второто място в Б дивизия заслужи Васил Стоянов от Пловдив — много добър и качествен състезател, който демонстрира стабилна игра и заслужено достигна до финала.

Двете трети места бяха за Боян Сопаджиев и Климент Велев.

Боян Сопаджиев е сред хората, които активно допринасят за развитието на билярда в Пловдив. Освен със собствените си състезателни изяви, той има важна роля като ментор и двигател в развитието на спорта и местните билярдни клубове.

Бронзовият му медал е заслужено признание и за постоянството му като състезател.

Другото бронзово отличие отпътува за Габрово, благодарение на Климент Велев, който също намери място сред най-добрите четирима в силната конкуренция на Б дивизия. “Четвъртият кръг от Републиканското първенство 2026 показа две изключително важни страни от развитието на българския билярд.

От една страна са доказаните състезатели, които продължават да поддържат високо спортно ниво, да се завръщат с амбиция и да предават своя опит на следващите поколения.

От друга страна са младите таланти като Георги Терзийски, които със своите успехи доказват, че бъдещето на спорта е в добри ръце.

Националната федерация по билярд поздравява всички медалисти и участници и изразява благодарност към домакините от „Academy Dianabad“, гр. София за проведената надпревара.

Когато опитът продължава да побеждава, а младостта вече печели титли, българският билярд има всички основания да гледа уверено напред!”, се посочва в съобщение на БФ Билярд.

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