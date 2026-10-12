Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика

Над 1500 състезателки от 23 държави на Европейското по естетическа групова гимнастика в Самоков

  • 12 окт 2026 | 07:43
  • 326
  • 0
Над 1500 състезателки от 23 държави на Европейското по естетическа групова гимнастика в Самоков

Самоков посреща седмото Европейско първенство по естетическа групова гимнастика с участието на близо 1500 гимнастички от 23 държави. В периода 14-18 октомври спортен комплекс „Самелион“ в Самоков ще бъде домакин на шампионата и на съпътстващите го международни турнири „Самелион къп“ и „Академик къп“.

Спортният форум ще събере близо 1500 гимнастички от 23 държави, преобладаващата част от които са представители на европейски страни. В рамките на петте състезателни дни публиката ще има възможност да наблюдава изпълненията на едни от най-добрите отбори в естетическата групова гимнастика.

Състезателната програма ще започне на 14 октомври (сряда) с второто издание на международния турнир „Самелион Къп“, в който ще вземат участие 42 отбора в дисциплината кратка програма. На 15 октомври (четвъртък) надпреварата ще продължи с участието на 114 отбора в дисциплините кратка програма и дълга програма. Състезателният ден ще започне в 9:00 и ще продължи до 19:00 часа.

На 16 октомври (петък) от 10:00 часа ще се проведат финалите на международния турнир „Академик къп“ в дисциплината дълга програма. В късния следобед са предвидени и официалните тренировки на участниците в Европейското първенство.

Кулминацията на спортния форум ще бъде през уикенда на 17 и 18 октомври (събота и неделя), когато ще се проведе Европейско първенство по естетическа групова гимнастика.

В събота ще се състои церемонията по откриването, на която се очаква да присъстват официални гости, сред които президентът на Международната федерация по естетическа групова гимнастика Лилия Морозова, представители на спортните организации и местната власт. Покана за присъствие е отправена и към министъра на младежта и спорта.

След официалното откриване, от 14:00 часа ще бъде даден старт на Европейското първенство, в което ще се включат 49 отбора. На 18 октомври (неделя) предстоят финалите, в който най-добрите отбори ще излязат в битка за призовите места и европейските титли.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Гимнастика

Два златни и един сребърен медал за България при девойки старша възраст на Балканското първенство

Два златни и един сребърен медал за България при девойки старша възраст на Балканското първенство

  • 11 окт 2026 | 18:16
  • 1219
  • 0
Алекса Рашева и Деа Емилова представиха България турнира „Златните момичета… завинаги“ в Самоков

Алекса Рашева и Деа Емилова представиха България турнира „Златните момичета… завинаги“ в Самоков

  • 11 окт 2026 | 17:47
  • 918
  • 0
Две титли и два бронзови медала за България при девойки младша възраст на Балканиадата по художествена гимнастика в Истанбул

Две титли и два бронзови медала за България при девойки младша възраст на Балканиадата по художествена гимнастика в Истанбул

  • 11 окт 2026 | 14:54
  • 538
  • 0
Антоанета Цанкова спечели златен и сребърен медал на турнир по художествена гимнастика в Загреб

Антоанета Цанкова спечели златен и сребърен медал на турнир по художествена гимнастика в Загреб

  • 11 окт 2026 | 01:46
  • 706
  • 0
България стана балкански шампион при девойки старша възраст в Истанбул

България стана балкански шампион при девойки старша възраст в Истанбул

  • 10 окт 2026 | 17:58
  • 542
  • 0
Над 350 състезателки ще участват в турнир по художествена гимнастика в Самоков

Над 350 състезателки ще участват в турнир по художествена гимнастика в Самоков

  • 10 окт 2026 | 16:07
  • 977
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Какъв дебют на Гиздол! ЦСКА профука два гола преднина в Бистрица, но би с феноменален гол в 90-ата минута

Какъв дебют на Гиздол! ЦСКА профука два гола преднина в Бистрица, но би с феноменален гол в 90-ата минута

  • 11 окт 2026 | 21:56
  • 128300
  • 632
Дебютен гол даде тон за победата на Левски, "моряците" продължават да потъват

Дебютен гол даде тон за победата на Левски, "моряците" продължават да потъват

  • 11 окт 2026 | 19:23
  • 110900
  • 222
Труден тест за Лудогорец в повторния дебют на Йовичевич

Труден тест за Лудогорец в повторния дебют на Йовичевич

  • 12 окт 2026 | 07:17
  • 2502
  • 2
Гиздол каза какво ще промени в ЦСКА - заяви: Не е ясно кога Гбамен ще бъде готов

Гиздол каза какво ще промени в ЦСКА - заяви: Не е ясно кога Гбамен ще бъде готов

  • 11 окт 2026 | 22:35
  • 19204
  • 15
Манчестър Сити загърби извънфутболните проблеми и нанесе тежка първа загуба на Ливърпул при Ираола

Манчестър Сити загърби извънфутболните проблеми и нанесе тежка първа загуба на Ливърпул при Ираола

  • 11 окт 2026 | 20:24
  • 56047
  • 135
Ювентус надигра Каляри, но взе само точка от гостуването си в Сардиния

Ювентус надигра Каляри, но взе само точка от гостуването си в Сардиния

  • 11 окт 2026 | 23:40
  • 12986
  • 13