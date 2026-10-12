Джесика Пегула се завръща в Ухан и вярва, че може да направи провбив в топ десет

Американската тенисистка Джесика Пегула отново е готова за игра и се завръща в турнира от сериите WTA 1000 в Ухан. След като си взе кратка почивка след Откритото първенство на САЩ, световната №3 сподели емоционални думи по време на медийния ден, определяйки влизането си в първите десет на света като един от най-специалните моменти в кариерата си.

„Достигането до финал на турнир от Големия шлем винаги е най-вълнуващо. На хартия това е най-страхотното нещо, което съм постигала. Но пробивът в топ 10 на света беше наистина голям момент за мен. Не мислех задължително, че това ще бъде възможно. Това беше толкова важна година за мен“, коментира 32-годишната Пегула.

Американката направи силна серия на твърди кортове през лятото, която кулминира с достигане до полуфиналите на US Open, където бе спряна от Арина Сабаленка с 6:4, 3:6, 4:6. Натрупаната физическа и психическа умора я накара да пропусне турнирите в Сингапур и Пекин, за да се възстанови напълно.

Сабаленка не даде шанс на Пегула и достигна четвърти пореден финал на US Open

Пегула е поставена под номер 2 в основната схема в Ухан и започва участието си от втория кръг. Там нейна съперничка ще бъде победителката от двубоя между Йелена Остапенко и Даря Касаткина.

В момента американката заема 3-то място както в световната ранглиста на WTA, така и в надпреварата Race to the WTA Finals с 5825 точки. Тя е амбицирана да завърши сезона силно и да подпечата участието си в финалния шампионат за годината за пети пореден път.

„Участието в турнир от категория WTA 1000 винаги е добра възможност да се бориш за титлата. За мен завръщането в Ухан винаги е било част от плана“, завърши Пегула, която през миналия сезон бе финалистка в китайския град.

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