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Vitality прегази MOUZ и вдигна втори пореден трофей

  • 11 окт 2026 | 22:51
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Vitality прегази MOUZ и вдигна втори пореден трофей

Отборът на Vitality победи MOUZ с 3:0 (13:8, 13:7, 16:12) във финала на CS2 турнира ESL Pro League Season 24 в Катовице. Това е втори пореден трофей и седми за отбора през 2026 г.

Матьо "ZywOo" Ербо заслужи наградата за MVP, като във финала записа 64 елиминации и рейтинг 1.65.

Следващото предизвикателство пред Vitality е PGL Masters в Букурещ 2026, където Жустинас "jL" Лекависиус ще замени капитана Дан "apEX" Мадесклеър.

"Пчеличките" си прибраха 125,000 долара от наградния фонд и още $170,000 за клуба, докато 50,000 и 125,000 останаха за "мишоците".

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