Vitality прегази MOUZ и вдигна втори пореден трофей

Отборът на Vitality победи MOUZ с 3:0 (13:8, 13:7, 16:12) във финала на CS2 турнира ESL Pro League Season 24 в Катовице. Това е втори пореден трофей и седми за отбора през 2026 г.

THE RETURN TO FORM. 🏆 @TeamVitalityCS ARE YOUR #ESLProLeague KATOWICE CHAMPIONS! 🏆 @Vitality_apEX @zywoo @kingmezii @flameZcsgo @ropz @XTQZZZ https://t.co/F5kSN3F6hV — ESL Counter-Strike (@ESLCS) October 11, 2026

Матьо "ZywOo" Ербо заслужи наградата за MVP, като във финала записа 64 елиминации и рейтинг 1.65.

THE MOMENT @TeamVitalityCS WON #ESLProLeague KATOWICE 🤩 https://t.co/TcDUNdfsx8 — ESL Counter-Strike (@ESLCS) October 11, 2026

Следващото предизвикателство пред Vitality е PGL Masters в Букурещ 2026, където Жустинас "jL" Лекависиус ще замени капитана Дан "apEX" Мадесклеър.

Triple from @zywoo on top banana to kick off Inferno 🔥 #ESLProLeague https://t.co/X7ETXkD2U3 — ESL Counter-Strike (@ESLCS) October 11, 2026

"Пчеличките" си прибраха 125,000 долара от наградния фонд и още $170,000 за клуба, докато 50,000 и 125,000 останаха за "мишоците".

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