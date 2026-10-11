Vitality прегази MOUZ и вдигна втори пореден трофей

Отборът на Vitality победи MOUZ с 3:0 (13:8, 13:7, 16:12) във финала на CS2 турнира ESL Pro League Season 24 в Катовице. Това е втори пореден трофей и седми за отбора през 2026 г.
Матьо "ZywOo" Ербо заслужи наградата за MVP, като във финала записа 64 елиминации и рейтинг 1.65.
Следващото предизвикателство пред Vitality е PGL Masters в Букурещ 2026, където Жустинас "jL" Лекависиус ще замени капитана Дан "apEX" Мадесклеър.
"Пчеличките" си прибраха 125,000 долара от наградния фонд и още $170,000 за клуба, докато 50,000 и 125,000 останаха за "мишоците".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google