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Хуркач спря Джокович в Шанхай

  • 9 окт 2026 | 16:15
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Хуркач спря Джокович в Шанхай

Четирикратният шампион Новак Джокович претърпя рано отпадане на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай. В среща от 1/32-финалите сръбският тенисист отстъпи пред Хуберт Хуркач с 4:6, 3:6 за малко над час и половина игра.

Загубата идва броени дни след като Джокович спечели своята рекордна седма титла на турнира в Пекин и общо 102-ра в кариерата си. В китайската столица той демонстрира отлична форма, отстранявайки топ играчи като Александър Зверев и Даниил Медведев, преди Алекс де Минор да се откаже поради контузия във финала.

В Шанхай обаче преходът се оказа изключително тежък. Джокович изпитваше видими физически затруднения по време на двубоя, които повлияха на неговото придвижване и стабилност на корта. Сам той призна, че през този сезон редовно се бори със здравословни проблеми и търси начини да бъде в оптимално състояние за битка срещу съперниците си.

В първия сет двамата тенисисти печелеха подаванията си до равенството 4:4. Тогава Хуркач осъществи ключов пробив за 5:4, след което безпроблемно сервира за затваряне на сета с 6:4.

Втората част започна с ранен пробив в полза на поляка, който поведе бързо с 3:1. Джокович опита да се върне в мача, но Хуркач задържа стабилно подаването си и затвори мача с нов пробив в деветия гейм за крайното 6:3.

Тази победа е първа за Хуберт Хуркач срещу Джокович в тяхната съперничество. До този момент сръбският тенисист доминираше с пълен баланс от 8 победи от 8 мача, включително сблъсъци на "Уимбълдън" и Финалите на ATP.

"Това е специална вечер. Играя срещу Новак от около седем години, до момента все неуспешно. Но той е велик шампион, така че за мен е много трудно да играя срещу него. Но също така е удоволствие за мен да споделям корта с него , да играя срещу такава легенда на спорта. Много е забавно, а и сам се предизвикваш, за да видиш какво е нивото ти", каза 29-годишният поляк след 87-минутната си победа.

След ранното отпадане в Шанхай, за Джокович предстои период на възстановяване с неговия екип и оценка на здравословното му състояние, преди да определи следващите стъпки в своя състезателен календар до края на сезона.

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