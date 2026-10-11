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Ница надви Страсбург след обрат

  • 11 окт 2026 | 19:43
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Ница надви Страсбург след обрат

Отборът на Ница победи гостуващия Страсбург в среща от шестия кръг на Лига 1.

Тимът от Лазурния бряг успя да направи обрат, след като изоставаше в резултата, постигайки подобен успех за първи път от ноември 2024 година насам. Дарио Есуго откри за Страсбург в 41-вата минута, като гостите помислиха, че ще се оттеглят с аванс на почивката. Това обаче не стана, тъй като Пап Демба Диоп си отбеляза автогол в добавеното време и домакините изравниха. Успехът на Ница дойде в 81-вата минута, като автор на победното попадение стана бившият френски национал Жонатан Клос.

Ница се изкачи до деветото място в класирането с 8 точки, а Страсбург е 11-и със 7 пункта.

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