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Алекса Рашева и Деа Емилова представиха България турнира „Златните момичета… завинаги“ в Самоков

  • 11 окт 2026 | 17:47
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Алекса Рашева и Деа Емилова представиха България турнира „Златните момичета… завинаги“ в Самоков

Националката Алекса Рашева и Деа Емилова представиха България при жените в категория „Елит“ на международния турнир по художествена гимнастика „Златните момичета… завинаги“ в Самоков.

За Рашева надпреварата постави началото на изцяло нова състезателна програма. Възпитаничката на олимпийската сребърна медалистка Боряна Калейн представи новите си композиции на три уреда, като получи 23.200 на обръч, 24.700 на топка и 23.800 на лента, а сборът ѝ от трите изигравания е 71.700.

За Деа Емилова турнирът е дебют при жените. Тя представи две значително усложнени композиции за новата възрастова категория и получи 28.500 на бухалки и 26.150 на лента. Особено силно бе представянето ѝ на добре познатото съчетание на бухалки, на една от вечните рок песни „Черната овца“, което вече е с много по-висока степен на трудност.

Снимка: БФХГ

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