Българин ликува с Купата на Австралия след исторически триумф

Българският специалист Цветан Иванов вдигна Купата на Австралия със Саут Мелбърн, който влезе в историята, след като стана първият клуб от местния втори ешелон, който печели трофея.

Иванов е анализатор в щаба на старши треньора на тима Синиша Кохаджич, който изведе "синьо-белите" до триумфа на финала с 4:3 след изпълнение на дузпи срещу вицешампиона в елитната дивизия на страната Мелбърн Виктъри пред рекордна публика за мач от турнира от 29911 зрители на стадион "AAMI Park" в Мелбърн.

South Melbourne have woken up 'Australia Cup kings' after pulling off a massive upset win over Melbourne Victory. And after a night of penalties, drama and history, the celebrations are only just getting started. #9News https://t.co/UGloXcB0S9 — 9News Melbourne (@9NewsMelb) October 11, 2026

Редовното време завърши 0:0, а в продълженията двата отбора си размениха по един гол, като Саут Мелбърн изравни в 117-ата минута с попадение на резервата Максимилиан Микола. При 11-метровите наказателни удари играчите на Саут Мелбърн вкараха и при четирите си опита, докато Харисън Сойър и Джейсън Дейвидсън направиха пропуски от бялата точка за съперника.

SOUTH MELBOURNE ARE AUSTRALIA CUP WINNERS! 🏆 The moment that @smfc made history, knocking off Melbourne Victory 4-3 in a penalty shootout to become the first NPL club to lift the @AustraliaCup Watch the highlights from #SMBvMVC on Paramount+ 📺 https://t.co/Sjiaf3aOSl — Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) October 10, 2026

Първото издание на турнира за Купата на Австралия се провежда през 2014 година, а Мелбърн Виктъри е двукратен носител на трофея - през 2015 и 2021 година, като има и още два загубени финала - през 2024 и 2026 година.

South Melbourne lift the 2026 Hahn #AustraliaCup! 🏆 History made from the NPL side 🤩 #MagicOfTheCup https://t.co/GoLLChXYeU — Hahn Australia Cup (@AustraliaCup) October 10, 2026

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