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Антоанета Цанкова спечели златен и сребърен медал на турнир по художествена гимнастика в Загреб

  • 11 окт 2026 | 01:46
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Антоанета Цанкова спечели златен и сребърен медал на турнир по художествена гимнастика в Загреб

Антоанета Цанкова спечели златен и сребърен медал на финалите на отделните уреди на международния турнир по художествена гимнастика „Aura Cup“ 2026 в Загреб (Хърватия).

Българката стана шампионка на топка след отлично изпълнение и оценка 24.950 точки (трудност 10.200, артистичност 7.300, изпълнение 7.450). тя се нареди втора на бухалки с 25.100 (10.100, 7.350, 7.650) след състезаващата се с неутрален статут Алеся Найфонова, която има 26.950.

На обръч и на лента Цанкова завърши пета съответно с 22.500 (8.000, 7.000, 7.500) и с 21.250 (8.100, 6.800, 6.350).

На обръч победителка е Ксения Савинова (неутрален статут) с 25.300 точки, а на лента златото взе Яна Зайкина (неутрален статут) с 26.250.

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