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България стана балкански шампион при девойки старша възраст в Истанбул

  • 10 окт 2026 | 17:58
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България стана балкански шампион при девойки старша възраст в Истанбул

България триумфира в отборната надпревара и при девойките старша възраст на Балканското първенство по художествена гимнастика в Истанбул (Турция), след като по-рано днес това направиха и девойките младша възраст. Националният отбор в състав: Радина Стоянова - обръч (27.150 точки), Ава Маказчиева - топка (24.100), Александра Петрова - бухалки (24.600) и София Димова - лента (24.300), събра общ актив от 100.150 точки и заслужи балканската титла. България остави на 9.300 точки зад себе си втория в класирането тим на Румъния (90.850), а на трето място са домакините от Турция (88.500).

Четири от четири финала за българките грации. След като Радина Стоянова и Ава Маказчиева си осигуриха финалите на обръч и топка с първи по сила резултати вчера, днес Александра Петрова добави финал на бухалки също с първи резултат от 24.600 (трудност 10.000; артистичност 7.550; изпълнение 7.100; наказание 0.050). София Димова също влиза във финала на лента с първа оценка от 24.300 (10.200; 7.450; 6.950; 0.300).

Съдии за България на първенството са Християна Тодорова и Цвета Кузмова. Днес Тодорова беше в панела за трудност с уред, а Кузмова - за изпълнение.

Финалите на отделните уреди при девойки младша и старша възраст са в неделя.

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