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Над 350 състезателки ще участват в турнир по художествена гимнастика в Самоков

  • 10 окт 2026 | 16:07
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Над 350 състезателки ще участват в турнир по художествена гимнастика в Самоков

Над 350 състезателки ще участват на международния турнир по художествена гимнастика „Златните момичета… ЗАВИНАГИ“, който се провежда днес в спортен комплекс „Самелион“ в Самоков. Начало на турнира ще даде Нешка Робева, а специални гости ще бъдат Боряна Калейн и Мадлен Радуканова, съобщи организаторът на турнира Камелия Дунавска, световна и европейска шампионка с ансамбъла на България по художествена гимнастика от първенствата във Варна през 1987 г. и Хелзинки през 1988 г.

Надпреварата се организира от Камелия Дунавска, заедно с ръководения от нея клуб за изкуство и спорт Дунавска и клуб по художествена гимнастика „Самелион“.

"Турнирът цели да даде възможност на младите гимнастички да покажат подготовката си и да натрупат състезателен опит", допълни Дунавска.

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