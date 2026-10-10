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Сребро за България от Европейското по бадминтон за девойки

  • 10 окт 2026 | 15:59
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Сребро за България от Европейското по бадминтон за девойки

Мария Попов спечели сребърен медал за България от Европейското първенство по бадминтон за девойки до 15 години в Сотра, Норвегия.

Българката, която е поставена под номер 2, победи след обрат на полуфиналите третата поставена Клара Менегаци Брике (Франция) с 11:21, 21:18, 21:17.

В спора за титлата Попов отстъпи пред водачката в схемата Мутиара Мандала (Англия) с 16:21, 12:21.

Това е поредно отличие за България при подрастващите след титлите на Стефани Стоева в Анкара 2013 и на Калояна Налбантова в Белград 2022 и Ибиса 2024.

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