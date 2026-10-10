277-ият в света поднесе сензацията в Шанхай

Джоу И никога няма да забрави този ден.

Заемащият 277-о място в световната ранглиста на ATP китаец поднесе сензация в петък вечерта на турнира от сериите „Мастърс“ в Шанхай, след като победи бившия №5 в света Лоренцо Музети със 7:6(7), 3:6, 7:6(1) и за първи път в кариерата си достигна до третия кръг на турнир от тази категория.

„Невероятно е. Трудно е да го опиша. Това със сигурност е един от най-тежките мачове, които съм играл“, заяви 21-годишният китаец. „Наистина се наслаждавам на целия процес и съм много щастлив, че ще остана в турнира и през следващите два дни. Много се радвам, че отново ще играя на централния корт и ще имам възможност да видя собственото си развитие.“

Хуркач спря Джокович в Шанхай

Джоу, който участва в турнира с „уайлд кард“, се превърна в третия най-ниско класиран тенисист в историята на „Мастърс“ турнира в Шанхай, достигал до третия кръг. В първия си мач той също трябваше да премине през тайбрек в решителния сет, за да победи Матия Белучи. В следващия кръг любимецът на местната публика ще се изправи срещу Хуберт Хуркач, който в петък елиминира Новак Джокович. Това ще бъде първият двубой между двамата в професионалния тур.

Джоу реализира 14 аса и спаси четири от петте точки за пробив, пред които беше изправен срещу Музети, за да стигне до победата след два часа и 28 минути игра.

„Предпочитам да играя агресивно, но знам, че единственият начин резултатът да бъде в моя полза е да играя собствената си игра“, заяви Джоу. „Не мога просто да следвам това, което прави той. Музети е невероятен тенисист, но трябва да му покажа, че и аз съм способен да бъда достоен съперник от другата страна на корта.“

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