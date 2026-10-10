Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

277-ият в света поднесе сензацията в Шанхай

  • 10 окт 2026 | 09:42
  • 473
  • 0
277-ият в света поднесе сензацията в Шанхай

Джоу И никога няма да забрави този ден.

Заемащият 277-о място в световната ранглиста на ATP китаец поднесе сензация в петък вечерта на турнира от сериите „Мастърс“ в Шанхай, след като победи бившия №5 в света Лоренцо Музети със 7:6(7), 3:6, 7:6(1) и за първи път в кариерата си достигна до третия кръг на турнир от тази категория.

„Невероятно е. Трудно е да го опиша. Това със сигурност е един от най-тежките мачове, които съм играл“, заяви 21-годишният китаец. „Наистина се наслаждавам на целия процес и съм много щастлив, че ще остана в турнира и през следващите два дни. Много се радвам, че отново ще играя на централния корт и ще имам възможност да видя собственото си развитие.“

Хуркач спря Джокович в Шанхай
Хуркач спря Джокович в Шанхай

Джоу, който участва в турнира с „уайлд кард“, се превърна в третия най-ниско класиран тенисист в историята на „Мастърс“ турнира в Шанхай, достигал до третия кръг. В първия си мач той също трябваше да премине през тайбрек в решителния сет, за да победи Матия Белучи. В следващия кръг любимецът на местната публика ще се изправи срещу Хуберт Хуркач, който в петък елиминира Новак Джокович. Това ще бъде първият двубой между двамата в професионалния тур.

Джоу реализира 14 аса и спаси четири от петте точки за пробив, пред които беше изправен срещу Музети, за да стигне до победата след два часа и 28 минути игра.

„Предпочитам да играя агресивно, но знам, че единственият начин резултатът да бъде в моя полза е да играя собствената си игра“, заяви Джоу. „Не мога просто да следвам това, което прави той. Музети е невероятен тенисист, но трябва да му покажа, че и аз съм способен да бъда достоен съперник от другата страна на корта.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Джокович разкри къде ще играе до края на годината

Джокович разкри къде ще играе до края на годината

  • 10 окт 2026 | 09:18
  • 885
  • 0
Леонид Шейнгезихт отпадна на полуфиналите на двойки на турнир в Понтеведра

Леонид Шейнгезихт отпадна на полуфиналите на двойки на турнир в Понтеведра

  • 9 окт 2026 | 20:15
  • 847
  • 0
Джордж Лазаров стигна до финала на двойки и до полуфинал на сингъл в Бургас

Джордж Лазаров стигна до финала на двойки и до полуфинал на сингъл в Бургас

  • 9 окт 2026 | 20:04
  • 1214
  • 0
Александър Бублик и И Чжоу се класираха за третия кръг на турнира в Шанхай

Александър Бублик и И Чжоу се класираха за третия кръг на турнира в Шанхай

  • 9 окт 2026 | 18:10
  • 710
  • 0
Мертенс продължи победната си серия срещу фаворитки с триумф над Швьонтек

Мертенс продължи победната си серия срещу фаворитки с триумф над Швьонтек

  • 9 окт 2026 | 17:04
  • 1493
  • 0
Алкарас критикува календара на ATP след контузията на Синер: Притискат ни прекалено много

Алкарас критикува календара на ATP след контузията на Синер: Притискат ни прекалено много

  • 9 окт 2026 | 16:34
  • 1026
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пълен стадион по тъжен повод чака Ботев и Славия

Пълен стадион по тъжен повод чака Ботев и Славия

  • 10 окт 2026 | 07:30
  • 3637
  • 7
"Железничарско" дерби в "Надежда"

"Железничарско" дерби в "Надежда"

  • 10 окт 2026 | 07:40
  • 1892
  • 0
Ботев (Враца) и Спартак (Варна) търсят завръщане на победния път

Ботев (Враца) и Спартак (Варна) търсят завръщане на победния път

  • 10 окт 2026 | 07:20
  • 2244
  • 5
Етър удари Фратрия с два бързи гола и куриозна дузпа

Етър удари Фратрия с два бързи гола и куриозна дузпа

  • 9 окт 2026 | 21:52
  • 15090
  • 34
Отлично представяне на Везенков изведе Олимпиакос до успех в първото домакинство от Евролигата

Отлично представяне на Везенков изведе Олимпиакос до успех в първото домакинство от Евролигата

  • 9 окт 2026 | 23:07
  • 11008
  • 7
Какъв ад очаква Манчестър Сити на "Анфийлд"

Какъв ад очаква Манчестър Сити на "Анфийлд"

  • 10 окт 2026 | 08:27
  • 4620
  • 4