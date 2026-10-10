Джокович разкри къде ще играе до края на годината

Новак Джокович може и да стигна до титлата на турнира в Пекин, но участието му в Шанхай приключи още в петък след загуба от Хуберт Хуркач.

Сърбинът, който във вторник вечерта спечели своята 102-ра титла на ниво ATP в Пекин, не успя да намери същия ритъм в първия си мач в Шанхай. След двубоя 39-годишният тенисист направи равносметка на изминалата седмица.

Хуркач спря Джокович в Шанхай

„В Пекин беше страхотно, а тук отпаднах много рано, но няма проблем“, заяви Джокович след загубата си от Хуркач в два сета. „Имах чудесна седмица в Пекин и сега очаквам с нетърпение да си почина малко и да се подготвя за турнирите на закрито.“

Джокович, който държи рекорда с четири титли от турнира в Шанхай, похвали и Хуркач, който участва в надпреварата за първи път след спечелването на титлата през 2023 година.

„Ако загубиш подаването си, това е достатъчно, за да загубиш мача. По един пробив на сет е напълно достатъчен и точно това се случи“, каза Джокович. „Изключително трудно е да върнеш неговия сервис, почти невъзможно. Така че не успях да се приспособя, а жребият беше наистина много тежък за мен, защото трябваше да играя срещу него още в първия си мач.“

В заключение Джокович разкри и плановете си за предстоящите турнири, докато сезонът навлиза в последния си месец.

„Бих искал да играя на Финалите на ATP. Планирам да участвам единствено в Париж, така че ще видим“, заяви Джокович. „Надявам се да постигна добър резултат там.“

Джокович има 19 победи и 7 загуби през сезона. Освен титлата в Пекин сърбинът достигна и до финала на Откритото първенство на Австралия през февруари, след като победи Яник Синер на полуфиналите.

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