Еспаньол изпусна Малага в добавеното време

Отборите на Малага и Еспаньол стигнаха до равенство 1:1 в първия мач от Ла Лига след края на паузата за националните отбори. Каталунците не успяха да спечелят в трети пореден мач, въпреки че водеха в резултата до самия край, и с актив от 8 точки се намират на 11-тото място във временното класиране. Новаците пък все още нямат победа след завръщането си в елита и от първите си осем мача имат четири загуби и четири равенства, което им отреди предпоследното място.

◤ 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 ◢ #MálagaEspanyol https://t.co/E3ms4zRKww — Málaga CF (@MalagaCF) October 9, 2026

Браян Сарагоса даде преднина на гостите от Еспаньол още в 13-тата минута, като авансът бе задържан буквално до самия край на срещата.

Това се промени чак в добавеното време на срещата, когато в 3-тата минута на продължението Адриан Нино вкара и оформи крайния резултат.

В следващия кръг Малага ще има много сериозно предизвикателство в лицето на носителя на Купата на Краля Реал Сосиедад, като този мач е на 18 октомври (неделя) от 19:30 часа българско време.

Еспаньол има не по-лека задача и ден по-рано на 17 октомври (събота) от 15:00 часа приема Атлетико Мадрид.

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