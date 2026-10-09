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Добри и лоши новини за Дзерби преди двубоя с Ман Юнайтед

  • 9 окт 2026 | 17:14
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Добри и лоши новини за Дзерби преди двубоя с Ман Юнайтед

Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби потвърди, че Мики ван де Вен и Ян Пол ван Хеке ще са на разположение за двубоя с Манчестър Юнайтед. “Шпорите” гостуват на “червените дяволи” в късния мач в събота. Лондончани са на последното място в класирането с едва две точки и два отбелязани гола до момента. Италианецът посочи, че Джеймс Мадисън има леки здравословни, а Деян Кулушевски, който е извън игра вече повече от 500 дни, също е далеч от завръщане в игра. Десният защитник Педро Поро и Михайло Мудрик също няма да бъдат на линия.

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“Да, те двамата ще са на разположение за игра. Мадисън пропусна три или четири тренировки в края на миналата и началото на тази седмица. И двамата сме разочаровани, защото той иска да играе. Не става дума за сериозна травма, така че може и да е на разположение утре. Премиър лийг е много трудно първенство и трябва да си в оптимално физическо състояние, за да си в състояние да тичаш и да се бориш. Той работи добре и това е правилният път, но трябва да изкара три, четири или пет последователни седмици без болка и проблеми, и тогава ще бъде пълноценен играч. Поро и Мудрик не са на разположение. Педро ще е аут за няколко мача, при Мудрик положението е по-сериозно”, заяви Де Дзерби.

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Снимки: Gettyimages

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