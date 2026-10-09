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Карик коментира ситуацията около Ман Сити, Тотнъм и контузените в Ман Юнайтед

  • 9 окт 2026 | 16:19
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Карик коментира ситуацията около Ман Сити, Тотнъм и контузените в Ман Юнайтед

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик заяви, че е в интерес на всички максимално бързо да има крайно решение относно казуса около Манчестър Сити. Преди малко повече от седмица стана ясно, че след дълга разглеждане в крайна сметка е взето решение, че “гражданите” са виновни по 114 от 115 отправени обвинения за финансови машинации и нарушаване на финансовите правила на Премиър лийг. От “Етихад” продължават да отричат нарушенията и вече обжалваха решението. Карик коментира, че в спорта спечелването на трофеи е силно обвързано с моментната емоция и тя трудно би могла да бъде върната.

“Смятам, че красотата на спорта, на футбола е в опита да спечели трофеи, пътя към успеха, във финала. Дали нещата ще са в твоя полза или не, след като всичко приключи, няма връщане назад. Нито в едната, нито в другата посока. Това е усещането, към което всички се стремим - да излезем победители. Самият аз имам много въпроси по темата, защото тази ситуация ми е повлиявала по различни начини в миналото. Но предвид начина, по който се развива случая в момента, не знам какво е състоянието му и как ще приключи всичко. Така че просто трябва да изчакаме и да видим”, обясни Карик.

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Бившият полузащитник определи Тотнъм като много добър отбор и посочи, че резултатите до момента не отразяват реалността. “Шпорите” заемат последното място в класирането на Премиър лийг с едва две точки и само два отбелязани гола след пет мача.

“Мисля, че на моменти те играха много по-добре, отколкото резултатите показват. Когато гледате мачовете им, те са много по-добър отбор с някои отлични футболисти. Ясно е, че лятото събраха отбор, който е много по-различен от това, с което разполагаха преди това. Знам какъв е точковия им актив, но ние подхождаме към тях като към най-добрата им версия - онази, на която знаем, че са способни. Всъщност те показваха именно това лице в големи периоди и в досегашните си мачове, а играта им заслужаваше по-добре резултати”, коментира наставникът.

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Карик потвърди, че Патрик Доргу е с контузия, която ще го извади от игра за няколко седмици, след като се контузи в мач на Дания. Нусаир Мазрауи също е под въпрос поради удар, получен в мач на Мароко. Добрите новини от щаба на “червените дяволи” е, че Карлос Балеба, Маркъс Рашфорд и Коби Мейно тренират с отбора и най-вероятно ще са готови за мача с Тотнъм.

“Патрик бе сменен в мача на Дания и изглежда, че ще отсъства поне няколко седмици. Нусаир също получи удар и не е напълно възстановен, ще преценим утре какво е състоянието му. Карлос бележи напредък, тренира много. Амад също води по-леки тренировки. Маркъс тренира малко, Коби също. Положението в групата е малко смесено. Бенямин Шешко е по-далеч от възстановяването заради проблем, който има, така че няма да бъде на линия”, завърши Карик.

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Снимки: Gettyimages

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