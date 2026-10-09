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Левски-Спартак награди Даниел Трифонов за златото на прескок в Унгария

  • 9 окт 2026 | 15:59
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Левски-Спартак награди Даниел Трифонов за златото на прескок в Унгария

Гимнастикът Даниел Трифонов и личният му треньор Илия Янев получиха парични премии от клуб „Левски-Спартак“ за златния медал на прескок, спечелен от българския състезател на Световната купа в Унгария. Отличията са присъдени по решение на Управителния съвет на клуба, а наградите бяха връчени от неговия президент Никола Проданов, бивш ръководител на Българската федерация по гимнастика.

Проданов изрази удовлетворението си от успехите на Трифонов и подчерта, че клубът ще продължи да подкрепя своите състезатели и да ги стимулира за постигнатите резултати.

“Последната година Дани ни зарадва с много отличия от Световните купи, а сега и със златния медал на прескок в Унгария. Това ни прави горди и сме щастливи, че имаме такива спортисти, гимнастици, левскари. Стремим се да ги стимулираме по всякакъв начин, защото състезателите са клубът, а не ние, ръководителите“, заяви президентът на Левски-Спартак.

Преди Световното първенство в Ротердам Проданов увери, че клубът вярва в Даниел Трифонов и ще продължи да стои зад него. Той коментира и здравословното състояние на гимнастика, който има лека контузия. “Решението за лечението ще бъде на лекарите, а не на нас, ръководителите. Каквото и да кажат те, ние ще го подкрепим и ще направим всичко възможно като клуб“, допълни Никола Проданов.

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