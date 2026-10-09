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Уембаняма изрази подкрепата си за протестиращите френски тийнейджъри

  • 9 окт 2026 | 12:50
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Уембаняма изрази подкрепата си за протестиращите френски тийнейджъри

Суперзвездата Виктор Уембаняма изрази подкрепата си за френските тийнейджъри, протестиращи срещу условията в училищата в страната.

Министерството на вътрешните работи съобщи, че 71 500 души са участвали в демонстрациите в четвъртък, включително 24 500 в основното шествие в Париж, пише агенция Reuters.

„Става въпрос за системни неравенства - проблеми, които са толкова дълбоко вкоренени, че всъщност се радвам, че учениците от гимназиите и младите хора като цяло надигат глас“, заяви Уембаняма на пресконференция и допълни: „Чувам ги, подкрепям ги и се надявам, че хората там ще направят същото.“

Центърът на Сан Антонио Спърс по-рано беше отговорил с „Много бих искал“, когато фен го помоли в публикация в социалната платформа Instagram да се присъедини към протеста на френските тийнейджъри.

„Наистина проявявам голям интерес. Говорех сериозно. Неотдавна самият аз бях в такова положение. Имах шанса да се измъкна от тази система, да избегна тези проблеми. Но това е въпрос на случайност, на късмет. Затова искам да покажа подкрепата си. Това не е нещо напълно непознато за мен“, каза още Уембаняма, визирайки организираните от учениците блокади на училищата.

Опасенията относно държавните училища допринесоха за разпалването на едни от най-значимите протести във Франция от десетилетия насам. Те започнаха миналия месец в гимназии в бедните северни предградия на Париж, където недоволството от отсъствията на учители и лошото състояние на материалната база бързо прерасна в общонационално движение срещу неравенството, недостатъчните публични разходи и влошаващите се стандарти.

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