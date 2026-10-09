Зверев избегна тежка травма и продължава в Шанхай

Александър Зверев преодоля неприятно падане и кратък уплах в края на двубоя, за да надделее над участващия с „уайлд кард“ представител на домакините У Ибин с 6:4, 7:6(4) на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Шанхай. С този успех германецът си осигури място в третия кръг на надпреварата.
Зверев водеше с 6:4, 5:5 и имаше точка за пробив, когато се подхлъзна след изпълнение на бекхенд в дъното на корта. Германецът изглежда усука левия си глезен, но след кратко прекъсване се изправи на крака без да се налага да иска медицински таймаут. Той доигра срещата без видими затруднения в придвижването и сложи край на спора след час и 36 минути игра.
„Той удря всяка топка с максимална сила, така че мачът не зависи особено от теб, освен от собствения ти начален удар. Смятам, че сервирах добре, но всичко останало бе в неговите ръце. У игра силно във втория сет, така че съм доволен от чистата победа“, коментира Зверев, за когото това бе 30-и успех на твърда настилка през сезона.
Двукратният шампион от Финалите на АТР има възможност да си гарантира завършване на годината като номер едно в световната ранглиста още по време на престоя си в китайския мегаполис. За целта е необходимо Зверев да достигне до полуфиналите или преките му конкуренти Карлос Алкарас и Бен Шелтън да отпаднат в по-ранна фаза. Независимо от изхода в Шанхай, Зверев няма да измести Яник Синер от върха при официалното обновяване на ранглистата в понеделник след края на турнира.
Александър Зверев разкри тайната зад силния си сезон
След като спечели две титли от Големия шлем през забележителния си сезон 2026, 29-годишният германец търси първи триумф на ниво „Мастърс 1000“ от Париж 2024 насам. С успеха над У той поведе с 2-0 в преките им сблъсъци и в следващия кръг ще се изправи срещу победителя от мача между Александър Блокс и Кантен Алис.
В същото време третият поставен Бен Шелтън отпразнува своя 24-ти рожден ден с чист успех над германеца Даниел Алтмайер с 6:3, 7:6(6), записвайки 40-а победа в турнири на АТР за годината. Американският левичар, който играе първия си турнир на сингъл след финала на Откритото първенство на САЩ миналия месец, се стреми към пети трофей за сезона и втори от категория „Мастърс 1000“ след триумфа в Монреал.
Шелтън заема четвърта позиция в класацията за Торино и може окончателно да подпечата билета си за Финалите на АТР, ако победи в четвъртия кръг французина Артюр Жеа. От своя страна Жеа изненадващо отстрани 30-ия поставен Юго Юмбер с 6:4, 3:6, 6:1.
Изненада поднесе и ветеранът Адриан Манарино, който елиминира седмия в света Флавио Коболи след 6:1, 4:6, 6:3. Италианецът, който отпадна на старта и в Пекин преди седмица, не успя да намери ритъма си и натрупа цели 42 непредизвикани грешки. Въпреки че заема петото място в надпреварата за Торино, позициите на Коболи са застрашени заради ранното му отпадане и успехите на преките му конкуренти в Шанхай.
Аут от турнира е и 23-ия в схемата Андрей Рубльов. Руснакът бе победен от японеца Рей Сакамото с 6:4, 6:4. В третия кръг Сакамото ще срещне Алекс де Минор от Австралия, който мина напред без игра, след като Алекс Молчан от Словакия се отказа.
Американецът Брандън Накашима победи Матео Беретини (Италия) със 7:6 (7:4), а Франсис Тиафо отстрани с 6:4, 6:4 Яник Ханфман (Германия).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google