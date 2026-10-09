Зверев избегна тежка травма и продължава в Шанхай

Александър Зверев преодоля неприятно падане и кратък уплах в края на двубоя, за да надделее над участващия с „уайлд кард“ представител на домакините У Ибин с 6:4, 7:6(4) на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Шанхай. С този успех германецът си осигури място в третия кръг на надпреварата.

Зверев водеше с 6:4, 5:5 и имаше точка за пробив, когато се подхлъзна след изпълнение на бекхенд в дъното на корта. Германецът изглежда усука левия си глезен, но след кратко прекъсване се изправи на крака без да се налага да иска медицински таймаут. Той доигра срещата без видими затруднения в придвижването и сложи край на спора след час и 36 минути игра.

Zverev went down 😬 An injury scare but thankfully all good for Sascha! 🙏 #RolexShanghaiMasters https://t.co/98NHyRF3EE — Tennis TV (@TennisTV) October 9, 2026

„Той удря всяка топка с максимална сила, така че мачът не зависи особено от теб, освен от собствения ти начален удар. Смятам, че сервирах добре, но всичко останало бе в неговите ръце. У игра силно във втория сет, така че съм доволен от чистата победа“, коментира Зверев, за когото това бе 30-и успех на твърда настилка през сезона.

Both enjoyed that one 😜 Wu with a quick flick winner against Zverev! #RolexShanghaiMasters https://t.co/MpNu8IH3Yd — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 9, 2026

Двукратният шампион от Финалите на АТР има възможност да си гарантира завършване на годината като номер едно в световната ранглиста още по време на престоя си в китайския мегаполис. За целта е необходимо Зверев да достигне до полуфиналите или преките му конкуренти Карлос Алкарас и Бен Шелтън да отпаднат в по-ранна фаза. Независимо от изхода в Шанхай, Зверев няма да измести Яник Синер от върха при официалното обновяване на ранглистата в понеделник след края на турнира.

Александър Зверев разкри тайната зад силния си сезон

След като спечели две титли от Големия шлем през забележителния си сезон 2026, 29-годишният германец търси първи триумф на ниво „Мастърс 1000“ от Париж 2024 насам. С успеха над У той поведе с 2-0 в преките им сблъсъци и в следващия кръг ще се изправи срещу победителя от мача между Александър Блокс и Кантен Алис.

В същото време третият поставен Бен Шелтън отпразнува своя 24-ти рожден ден с чист успех над германеца Даниел Алтмайер с 6:3, 7:6(6), записвайки 40-а победа в турнири на АТР за годината. Американският левичар, който играе първия си турнир на сингъл след финала на Откритото първенство на САЩ миналия месец, се стреми към пети трофей за сезона и втори от категория „Мастърс 1000“ след триумфа в Монреал.

Getting the party started 🥳 @BenShelton kicks off his Shanghai campaign on his birthday with a straight-sets win over Altmaier. @SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters https://t.co/IFczBC21w7 — ATP Tour (@atptour) October 9, 2026

Шелтън заема четвърта позиция в класацията за Торино и може окончателно да подпечата билета си за Финалите на АТР, ако победи в четвъртия кръг французина Артюр Жеа. От своя страна Жеа изненадващо отстрани 30-ия поставен Юго Юмбер с 6:4, 3:6, 6:1.

Изненада поднесе и ветеранът Адриан Манарино, който елиминира седмия в света Флавио Коболи след 6:1, 4:6, 6:3. Италианецът, който отпадна на старта и в Пекин преди седмица, не успя да намери ритъма си и натрупа цели 42 непредизвикани грешки. Въпреки че заема петото място в надпреварата за Торино, позициите на Коболи са застрашени заради ранното му отпадане и успехите на преките му конкуренти в Шанхай.

Here to stay 😤 @AdrianMannarino takes out sixth seed Cobolli 6-1, 4-6, 6-3 to reach the third round in Shanghai. @SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters https://t.co/vILcdDvFDG — ATP Tour (@atptour) October 9, 2026

Аут от турнира е и 23-ия в схемата Андрей Рубльов. Руснакът бе победен от японеца Рей Сакамото с 6:4, 6:4. В третия кръг Сакамото ще срещне Алекс де Минор от Австралия, който мина напред без игра, след като Алекс Молчан от Словакия се отказа.

Sealed in style 💥 #NextGenATP star Rei Sakamoto completes a stunning 6-4, 6-4 victory over 23rd seed Rublev. @SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters https://t.co/q5iQ6uKRIp — ATP Tour (@atptour) October 9, 2026

Американецът Брандън Накашима победи Матео Беретини (Италия) със 7:6 (7:4), а Франсис Тиафо отстрани с 6:4, 6:4 Яник Ханфман (Германия).

Back in business 💼 @FTiafoe avenges his 2025 Shanghai defeat to Hanfmann with a 6-4, 6-4 victory to reach the third round. @SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters https://t.co/B6ryq9rHc2 — ATP Tour (@atptour) October 9, 2026

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