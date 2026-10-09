България приключи с победа Световното отборно по бадминтон до 19 години в Кайро

Тимът на България постигна победа в последния си мач на Световното отборно първенство за смесени състави по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Кайро, Египет.

Националите, които по-рано днес отстъпиха пред Филипините с 0:2, във втория си двубой за деня надделяха над Кипър с 2:0.

На шампионата България постигна баланс три победи и три поражения.

Отборът е в състав Теодор Митев, Георги Рупцов, Патрик Димитров, Майкъл Попов, Стилиян Нановски, Елена Попиванова, Лили Радева, Симай Мехмедова, Александра Пейкова и Виктория Попова с треньори Иван Русев и Илиян Кръстев.

В понеделник в Кайро стартира индивидуалното Световно първенство за юноши и девойки до 19 години.

СНИМКА: Българска Федерация Бадминтон/Bulgarian Badminton Federation﻿// FACEBOOK

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