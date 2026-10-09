Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове

България приключи с победа Световното отборно по бадминтон до 19 години в Кайро

  • 9 окт 2026 | 01:12
  • 127
  • 0
България приключи с победа Световното отборно по бадминтон до 19 години в Кайро

Тимът на България постигна победа в последния си мач на Световното отборно първенство за смесени състави по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Кайро, Египет.

Националите, които по-рано днес отстъпиха пред Филипините с 0:2, във втория си двубой за деня надделяха над Кипър с 2:0.

На шампионата България постигна баланс три победи и три поражения.

Отборът е в състав Теодор Митев, Георги Рупцов, Патрик Димитров, Майкъл Попов, Стилиян Нановски, Елена Попиванова, Лили Радева, Симай Мехмедова, Александра Пейкова и Виктория Попова с треньори Иван Русев и Илиян Кръстев.

В понеделник в Кайро стартира индивидуалното Световно първенство за юноши и девойки до 19 години.

СНИМКА: Българска Федерация Бадминтон/Bulgarian Badminton Federation﻿// FACEBOOK

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Близо 1 млн. евро за спорт в бюджета на община Перник

Близо 1 млн. евро за спорт в бюджета на община Перник

  • 8 окт 2026 | 15:32
  • 554
  • 0
Бяла започва защитата на титлата с домакинство на Академик ПУ

Бяла започва защитата на титлата с домакинство на Академик ПУ

  • 8 окт 2026 | 15:23
  • 488
  • 0
Четвъртфинал за сестри Стоеви във Финландия

Четвъртфинал за сестри Стоеви във Финландия

  • 8 окт 2026 | 15:17
  • 416
  • 1
Тимът на България допусна поражение на Световното по бадминтон до 17 г.

Тимът на България допусна поражение на Световното по бадминтон до 17 г.

  • 8 окт 2026 | 15:13
  • 387
  • 0
От "тайно оръжие" до ежедневие: как добавките промениха спорта

От "тайно оръжие" до ежедневие: как добавките промениха спорта

  • 8 окт 2026 | 11:10
  • 1106
  • 1
България се падна срещу една от бейзболните суперсили на Евро 2027

България се падна срещу една от бейзболните суперсили на Евро 2027

  • 8 окт 2026 | 10:26
  • 679
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА обяви щаба на новия треньор, петима българи влизат в него

ЦСКА обяви щаба на новия треньор, петима българи влизат в него

  • 8 окт 2026 | 19:03
  • 17897
  • 71
Мегеров иска на свобода - Демерджиев: Оръжието, с което е убит Илиян Филипов, не е намерено

Мегеров иска на свобода - Демерджиев: Оръжието, с което е убит Илиян Филипов, не е намерено

  • 8 окт 2026 | 18:46
  • 26822
  • 14
Насрочиха отложения двубой Левски - Лудогорец

Насрочиха отложения двубой Левски - Лудогорец

  • 8 окт 2026 | 15:53
  • 29614
  • 73
Димитър Илиев: Продадоха ме на ЦСКА без да знам

Димитър Илиев: Продадоха ме на ЦСКА без да знам

  • 8 окт 2026 | 19:47
  • 15273
  • 16
Из новата автобиография на сър Алекс: за оттеглянето му, Гуардиола, мозъчния му кръвоизлив, съпругата му и новия стадион на Юнайтед

Из новата автобиография на сър Алекс: за оттеглянето му, Гуардиола, мозъчния му кръвоизлив, съпругата му и новия стадион на Юнайтед

  • 8 окт 2026 | 12:58
  • 15397
  • 21
Шок, тревога и несигурност: как реагираха служителите на Манчестър Сити на решението относно обвиненията срещу клуба

Шок, тревога и несигурност: как реагираха служителите на Манчестър Сити на решението относно обвиненията срещу клуба

  • 8 окт 2026 | 10:34
  • 17117
  • 9