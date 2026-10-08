Ново развитие по казуса "Марадона": Прокуратурата поиска 12 години затвор за личния лекар на легендата

Аржентинската прокуратура поиска присъда от 12 години лишаване от свобода и десетгодишна забрана за упражняване на професията за неврохирурга Леополдо Луке, пише авторитетният вестник "Марка". Личният лекар на легендарния Диего Армандо Марадона бе обвинен в убийство с евентуален умисъл. Държавното обвинение настоява за наказания между четири и десет години затвор за още петима души от медицинския екип, както и за оправдателна присъда за седмия подсъдим.

По същото обвинение за убийство с евентуален умисъл прокурорите поискаха десет години затвор и десетгодишна професионална забрана за Нанси Форлини, координатор на домашното лечение от частната медицинска компания „Суис Медикал“. За психиатъра Агустина Косачов бе поискано наказание от осем години лишаване от свобода, съчетано с десет години забрана за медицинска практика.

За психолога Карлос Диас държавното обвинение пледира за пет години затвор и десетгодишна забрана за упражняване на дейност, докато за главния медицински брат Мариано Перони и медицинския брат Рикардо Алмирон бяха поискани по четири години лишаване от свобода. Според вестник „Марка“ за последните двама е поискана и осемгодишна забрана за упражняване на професията. За тримата прокуратурата поиска осъждане за причиняване на смърт по непредпазливост.

ℹ️ La Fiscalía solicita doce años de prisión para el médico de cabecera de Maradona https://t.co/1TVwAC5Zc8 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 8, 2026

За разлика от престъпленията по непредпазливост, правната квалификация за евентуален умисъл предполага, че подсъдимите са съзнавали реалния риск действията или бездействията им да доведат до фатален край и са допускали настъпването му.

Единственият обвиняем, за когото прокуратурата настоя за пълно оправдаване, е интернистът Педро Ди Спаня. Прокурорите посочиха, че той е прегледал Марадона само веднъж и не е разполагал с правомощия или възможност да влияе върху цялостния план за лечение на пациента.

Диего Марадона почина на 25 ноември 2020 г. по време на възстановяване в домашни условия. Според прокурора Патрисио Ферари шестимата обвиняеми са нарушили служебните си задължения, действали са в разрез с медицинските стандарти и са оставили футболната легенда в състояние на пълна безпомощност и изолация.

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В заключителните си пледоарии обвинителите определиха домашното лечение като анархично и белязано от абсолютна дезорганизация, с две паралелни и независими командни линии – от една страна, личният лекар Луке, а от друга, Форлини от страна на „Суис Медикал“.

Настоящият съдебен процес започна на 14 април пред Наказателния съд номер 7 в Сан Исидро, в покрайнините на Буенос Айрес. По информация на „Марка“ делото премина през 45 заседания, по време на които бяха изслушани 75 свидетели и бяха анализирани стотици съобщения, иззети от мобилните телефони на подсъдимите.

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