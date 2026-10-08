Почина бившата национална треньорка по спортна гимнастика Анастасия Митова

Българската федерация по гимнастика съобщи за кончината на Анастасия Митова – изтъкнато име в българската спортна гимнастика, заслужил треньор и дългогодишен деятел на спорта. Анастасия Митова е родена на 23 септември 1946 г. Тя е била национална състезателка, а след активната си състезателна кариера посвещава живота си на треньорската професия. Работи като треньор на женския профил в клуб ЦСКА, а в периода 1985–1989 г. е старши треньор на националния отбор на България за жени.

За своя принос към развитието на спортната гимнастика е удостоена със званието “Заслужил треньор“. Анастасия Митова е била и член на Техническия комитет по спортна гимнастика – жени към Европейския съюз по гимнастика.

След края на професионалната си кариера в България тя продължава да отдава знанията и опита си на следващите поколения, като става треньор и преподавател в университет в Мексико. Със своя професионализъм, отдаденост и познания Анастасия Митова остави трайна следа в българската и международната гимнастика.

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