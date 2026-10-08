Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика

Почина бившата национална треньорка по спортна гимнастика Анастасия Митова

  • 8 окт 2026 | 20:04
  • 456
  • 0
Почина бившата национална треньорка по спортна гимнастика Анастасия Митова

Българската федерация по гимнастика съобщи за кончината на Анастасия Митова – изтъкнато име в българската спортна гимнастика, заслужил треньор и дългогодишен деятел на спорта. Анастасия Митова е родена на 23 септември 1946 г. Тя е била национална състезателка, а след активната си състезателна кариера посвещава живота си на треньорската професия. Работи като треньор на женския профил в клуб ЦСКА, а в периода 1985–1989 г. е старши треньор на националния отбор на България за жени.

За своя принос към развитието на спортната гимнастика е удостоена със званието “Заслужил треньор“. Анастасия Митова е била и член на Техническия комитет по спортна гимнастика – жени към Европейския съюз по гимнастика.

След края на професионалната си кариера в България тя продължава да отдава знанията и опита си на следващите поколения, като става треньор и преподавател в университет в Мексико. Със своя професионализъм, отдаденост и познания Анастасия Митова остави трайна следа в българската и международната гимнастика.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Гимнастика

Йордан Александров получи квота за Световното по спортна гимнастика

Йордан Александров получи квота за Световното по спортна гимнастика

  • 8 окт 2026 | 13:12
  • 1021
  • 0
Сливен събира 360 акробати от четири държави на международния турнир "Стефка Спасова"

Сливен събира 360 акробати от четири държави на международния турнир "Стефка Спасова"

  • 8 окт 2026 | 10:21
  • 443
  • 0
България пое към Балканското по художествена гимнастика в Истанбул

България пое към Балканското по художествена гимнастика в Истанбул

  • 7 окт 2026 | 15:24
  • 672
  • 0
Българин стана рекордьор на Гинес с уникално постижение

Българин стана рекордьор на Гинес с уникално постижение

  • 6 окт 2026 | 13:03
  • 12093
  • 4
Силвия Митева и Елена Витриченко вдъхновиха млади грации в Ел Салвадор

Силвия Митева и Елена Витриченко вдъхновиха млади грации в Ел Салвадор

  • 5 окт 2026 | 09:04
  • 844
  • 0
Българският тандем на седмо място в Световната купа по скокове на батут

Българският тандем на седмо място в Световната купа по скокове на батут

  • 4 окт 2026 | 20:23
  • 877
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА обяви щаба на новия треньор, петима българи влизат в него

ЦСКА обяви щаба на новия треньор, петима българи влизат в него

  • 8 окт 2026 | 19:03
  • 9508
  • 25
Мегеров иска на свобода - Демерджиев: Оръжието, с което е убит Илиян Филипов, не е намерено

Мегеров иска на свобода - Демерджиев: Оръжието, с което е убит Илиян Филипов, не е намерено

  • 8 окт 2026 | 18:46
  • 15854
  • 6
Насрочиха отложения двубой Левски - Лудогорец

Насрочиха отложения двубой Левски - Лудогорец

  • 8 окт 2026 | 15:53
  • 21909
  • 57
Димитър Илиев: Продадоха ме на ЦСКА без да знам

Димитър Илиев: Продадоха ме на ЦСКА без да знам

  • 8 окт 2026 | 19:47
  • 5466
  • 4
Из новата автобиография на сър Алекс: за оттеглянето му, Гуардиола, мозъчния му кръвоизлив, съпругата му и новия стадион на Юнайтед

Из новата автобиография на сър Алекс: за оттеглянето му, Гуардиола, мозъчния му кръвоизлив, съпругата му и новия стадион на Юнайтед

  • 8 окт 2026 | 12:58
  • 11143
  • 13
Шок, тревога и несигурност: как реагираха служителите на Манчестър Сити на решението относно обвиненията срещу клуба

Шок, тревога и несигурност: как реагираха служителите на Манчестър Сити на решението относно обвиненията срещу клуба

  • 8 окт 2026 | 10:34
  • 14220
  • 8