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Световната гимнастика актуализира правилото си относно участието на руски спортисти без знаме или химн

  • 8 окт 2026 | 17:31
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Световната гимнастика актуализира правилото си относно участието на руски спортисти без знаме или химн

Изпълнителният комитет на Международната федерация по гимнастика (Световна гимнастика) актуализира правилото, позволяващо на организаторите на турнири да разрешат на руски спортисти да участват без национални символи, съобщиха от организацията. През май Световната гимнастика отмени ограниченията за руски спортисти. През юли централата призова за липса на ограничения за руски спортисти, но подчерта, че някои турнири, чиито домакини са определени преди решението от май, могат да разрешат изключения в случай на ограничения, наложени от властите на страната домакин.

“Вече стана ясно, че същата гъвкавост е необходима и за събития, чиито места за провеждане са избрани след решението от май, където задължителните местни ограничения пречат на пълното прилагане на стандартните правила на Световната гимнастика. Съответно, до второ нареждане, Изпълнителният комитет потвърди, че на всички руски и беларуски спортисти трябва да бъде осигурено пълно представителство на всички турнири под егидата на Световната гимнастика. Изключения обаче могат да се правят за всеки отделен случай, когато приложимите решения или ограниченията, наложени от местните власти, пречат на прилагането на тази рамка, независимо кога е било насрочено събитието“, се казва в изявлението.

Междувременно, Изпълнителният комитет одобри преминаването на Александра Семенова, бивша световна шампионка по художествена гимнастика с руския национален отбор, в тима на Израел.

28-годишната рускиня спечели световната титла през 2014-а с ансамбъла на три топки и две ленти. Тя има още два златни и един сребърен медал на Европейското първенство през 2014-а. От 2018 до 2020 година Семенова изтърпя двегодишно наказание за нарушение на антидопинговите правила.

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