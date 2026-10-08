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Андреева сломи Александрова и си гарантира рекордното 4-то място в света

  • 8 окт 2026 | 17:03
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Андреева сломи Александрова и си гарантира рекордното 4-то място в света

Поговорката, че третият път носи щастие, се оказа напълно вярна за Мира Андреева. Младата руска тенисистка записа първа победа в кариерата си срещу сънародничката си Екатерина Александрова със 7:6(4), 7:6(3) и се класира за дебютния си полуфинал на турнира в Пекин.

Във втория сет Андреева взе комфортна преднина от 4:1 и сервираше за затваряне на двубоя при 5:3. Александрова обаче организира късен щурм и прати сета в тайбрек. В него Андреева пласира мощен форхенд уинър за 3:2, след което спечели пет от последните шест точки, подпечатвайки крайната си победа.

„Дори когато имах аванс от 5:2 във втория сет, усещах натиска от нейна страна. Чувствах, че тя повишава нивото си, а аз изпусках своите шансове. Можех да бъда по-агресивна, но се получи страхотен сблъсък. Изключително щастлива съм от начина, по който завърши всичко. Тя игра невероятно днес и се радвам, че най-после успях да запиша първа победа срещу нея“, сподели Андреева след срещата.

С този резултат Андреева съкрати изоставането си в преките срещи на ниво турнири на WТА на 1-2 победи срещу Александрова, след като в предишните им два мача не бе спечелила нито един сет. Мира се превърна и в най-младата полуфиналистка на Откритото първенство на Китай от Агнеш Саваи през 2007 година.

Успехът осигури на Андреева четвърти полуфинал на турнир от категория WТА 1000. От създаването на този формат през 2009 година единствено Коко Гоф (с пет полуфинала) може да се похвали с повече участия в тази фаза като тийнейджърка.

Освен това 19-годишната Мира Андреева си гарантира изкачване до рекордното за нея 4-то място в световната ранглиста на WTA в понеделник, 12 октомври 2026 г.). Преди началото на турнира тийнейджърката се намираше на 5-о място в света, но спечелените до момента точки ще й позволят да изпревари американката Коко Гоф.

В спор за място на големия финал в Пекин, Мира Андреева №4 ще се изправи срещу 20-годишната чехкиня Никола Бартункова.

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