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Приказката продължава! Бартункова прегази Мухова и е на първия си WTA 1000 полуфинал

  • 8 окт 2026 | 13:10
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Приказката продължава! Бартункова прегази Мухова и е на първия си WTA 1000 полуфинал

20-годишната Никола Бартункова продължава впечатляващия си пробив на турнира в Пекин, достигайки до първия си полуфинал на ниво WTA 1000. След като по-рано в надпреварата тя сензационно победи световната №2 Арина Сабаленка, чешката тенисистка разгроми сънародничката си Каролина Мухова с 6:3, 6:0 за едва 67 минути игра.

Срещата започна с категорично превъзходство за Бартункова, която спечели първите пет гейма в мача и си осигури аванс от 5:0. В този момент опитната Каролина Мухова направи опит да се върне в играта, като взе три поредни гейма и намали изоставането си до 3:5. Никола Бартункова обаче запази хладнокръвие и бързо затвори първата част с 6:3.

Във втория сет младата чехкиня не остави никакви шансове на съперничката си. Бартункова наложи тотална доминация на корта и реализира категоричен "геврек" с 6:0, спечелвайки шест поредни гейма, за да подпечата мястото си сред най-добрите четири в Пекин.

Преди разгромния си успех над Мухова, Бартункова записа серия от забележителни победи в Пекин — над Магдалена Фрех, световната номер 2 Арина Сабаленка и Синя Краус. На полуфиналите младата звезда ще премери сили с победителката от четвъртфиналния сблъсък между Екатерина Александрова и Мира Андреева, докато в другата част от схемата за победи се борят Ига Швьонтек, Елизе Мертенс, Елина Свитолина и Чинуен Женг.

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