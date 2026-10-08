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Близо 1 млн. евро за спорт в бюджета на община Перник

  • 8 окт 2026 | 15:32
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Близо 1 млн. евро за спорт в бюджета на община Перник

За първи път в бюджета на община Перник са предвидени 25 хил. евро за състезатели, които са участвали в европейски и световни първенства, каза за БТА секретарят на общинската администрация Иво Симеонов. Той обясни, че по-голямо материално стимулиране ще получават спортистите, спечелили медали, като средства ще бъдат предоставяни и на тези, които са се класирали за участие в международните форуми.

Симеонов съобщи, че общо около 860 хил. евро са предвидени за финансиране на спорта в бюджета на община Перник за 2026 г. По думите му това е рекорден размер на средствата, отделяни от Общината за спорт, което е съобразено с икономическата ситуация в страната и повишаването на разходите.

С част от средствата ще бъдат дофинансирани четири професионални клуба – Волейболен клуб Металург, Волейболен клуб Миньор Перник, който развива мъжко и женско направление, футболния Миньор Перник и баскетболния Миньор 2015.

Увеличено е и финансирането за масовия спорт. От бюджета ще се отделят средства и за детско-юношеския спорт. Подкрепа ще получат спортните клубове на територията на общината, като размерът на финансирането ще се определя според постигнатите резултати и броя на децата и младежите, участващи в тренировъчния процес и спортните дейности.

Според общинската администрация целта е чрез увеличеното финансиране да се създадат по-добри условия за подготовка и развитие на спортистите и да се стимулират по-високи спортни резултати, каза още Иво Симеонов.

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