140 състезатели участваха във втория ден на Купа "Ел Тепе"

Точно 140 състезатели взеха участие във втория ден от международния старт по ролкови ски за Купа „Ел Тепе“ в Банско. Атрактивната надпревара в свободен стил с интервален старт се проведе в района на „Бъндеришка поляна“ и беше организирана от Българската федерация по ски, ски клуб „Ел Тепе“ и община Банско, със съдействието на „Юлен“ АД и Национален парк „Пирин“.

Сред гостите на надпреварата беше и вицепрезидентът на БФ Ски Георги Бобев.

Победителка при момичетата младша възраст до 12 години е Елина Коева от Банско, а при момчетата Емил Каранов от Паничище 2009.

Емелина Ранова от Паничище 2009 триумфира при момичетата старша до 14 години, а номер 1 при момчетата в тази възрастова група е Евин Котирков, Ел Тепе.

Симона Денинска стана шампионка при девойките младша до 16 година, а при юношите златото зве Георги Котирков, Ел Тепе.

При девойките старша до 18 години най-бърза беше Николета Джелепова от Александър Логистик, а при юношите в тази група - Максим Шушков от Паничище 2009.

При мъжете победи Ставре Яда, Република Северна Македония.

В Банско продължава международен лагер по ски бягане на ФИС, който се провежда за първи път в България и в него взимат участие представители на девет държави.

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