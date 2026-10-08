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Бяла започва защитата на титлата с домакинство на Академик ПУ

  • 8 окт 2026 | 15:23
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Бяла започва защитата на титлата с домакинство на Академик ПУ

Бяла започва защитата на титлата с домакинство на Академик ПУ в женското хандбално първенство. Първият кръг от новия сезон в "А" РХГ ще се изиграе на 11 октомври (неделя).

Възпитаничките на Виктория Жосан, които се стремят към шесто поредно злато от шампионата, ще приемат пловдивчанки от 14:00 часа в "Арена Бяла".

В другите две срещи от откриващия кръг в елита бронзовият медалист от миналия сезон Свиленград е домакин на Сливница също от 14:00 часа, а от 15:00 часа ще играят Спортист-Кремиковци срещу вицешампиона Етър 64.

Първият дял от редовния сезон завършва на 13 декември.

В кампанията ще участват същите шест клуба, както и през 2025/2026. Първите четири от тях ще продължат в основната фаза на първенството, в която ще се изиграят още шест кръга на разменено гостуване, като според класирането си от редовния сезон те ще започнат в нея с 3, 2 или 1 бонус точка. Първите два състава от основната фаза ще играят Суперфинал за титлата в серия до две победи, а третият и четвъртият ще се срещнат в плейоф до два успеха за бронзовите отличия.

Бяла е абсолютен фаворит за нов триумф, след като през лятото се подсили с бившата бразилска националка Жаклин Анастасио, с пивота Гергана Ефтимова от вицешампиона Етър и с дясното крило Габриела Георгиева, която за последно игра в сръбското първенство. Отборът вече направи успешен старт на сезона през миналия уикенд с класиране за третия кръг на турнира за купата на ЕХФ за жени.

От другите претендентки за медалите великотърновският Етър 64 се раздели с Ефтимова и с прекратилата състезателна дейност Мария Спиридонова, като ще попълни състава си със състезателки от школата си, които са девически националки до 16 и до 17 години.

Тимът на Свиленград пък беше напуснат от Стефани Панчева, която ще продължи кариерата си във Финландия.

срещи от първия кръг на първенството в "А" РХГ за жени (11 октомври): 
Бяла - Академик ПУ 
Свиленград - Сливница 
Спортист-Кремиковци - Етър 64

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