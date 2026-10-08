Четвъртфинал за сестри Стоеви във Финландия

Стефани Стоева и Габриела Стоева продължават уверено напред на турнира по бадминтон от Световната верига "World Tour Super 500" във Вантаа (Финландия), който е с награден фонд от 500 хиляди щатски долара.

Петкратните европейски шампионки и №3 в схемата записаха втора поредна победа при женските двойки, след като се наложиха категорично над италианките Мартина Корсини и Ема Пичинин с 21:10, 21:7 само за 32 минути.

В първия си мач нашите момичета победиха квалификантките Щайн Кюсперт и Изабел Лохау от Германия.

На ччетвъртфиналите сестри Стоеви очакват победителките от двубоя между Леона Михалски/Сайни Шулц и поставените под №5 китайки Ли Цзин Бао/Цзъ Хан Цао.

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