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Тимът на България допусна поражение на Световното по бадминтон до 17 г.

  • 8 окт 2026 | 15:13
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Тимът на България допусна поражение на Световното по бадминтон до 17 г.

Тимът на България допусна загуба в поредния ден на Световното отборно първенство за смесени състави по бадминтон за юноши и девойки до 19 години в Кайро, Египет.

Националите отстъпиха пред Филипините с 0:2. По-късно тази вечер те ще играят срещу Кипър.

До момента на шампионата България е с баланс две победи и три поражения.

Отборът е в състав Теодор Митев, Георги Рупцов, Патрик Димитров, Майкъл Попов, Стилиян Нановски, Елена Попиванова, Лили Радева, Симай Мехмедова, Александра Пейкова и Виктория Попова с треньори Иван Русев и Илиян Кръстев.

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