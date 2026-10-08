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Синер и Алкарас ще играят на "едноточковия шлем" в Австралия

  • 8 окт 2026 | 13:37
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Синер и Алкарас ще играят на "едноточковия шлем" в Австралия

Яник Синер и Карлос Алкарас са се регистрирали за участие в "едноточковия шлем" на Откритото първенство по тенис на Австралия.

Състезанието, преди първия турнир от Големия шлем за сезона през януари, изправя най-големите звезди срещу аматьори с награда от 1 милион австралийски долара (695 410 щатски долара) за победителя.

Лидерът в световната ранглиста Синер не е играл, след спечели "Уимбълдън", като италианецът обяви в сряда, че няма да участва повече в официални мачове през тази година, защото продължава да се възстановява от контузия в коляното.

Звездите при жените Коко Гоф и Наоми Осака също ще играят в нестандартното събитие, в което мачовете продължават само една точка и професионалистите нямат право на втори сервис.

Миналогодишният турнир беше спечелен от австралиеца Джордан Смит, който победи Синер по пътя към финала, където той преодоля тайванката Джоана Гарланд. Главният тенис директор на Откритото първенство на Австралия Том Ларнър заяви: "Това, че звезди като Карлос Алкарас, Коко Гоф, Наоми Осака и Яник Синер са в игра, редом с обикновени австралийци, класиращи се чрез местни състезания и щатски първенства, показва много точно какво представлява това събитие. То обединява хората чрез тениса по вълнуващ и приобщаващ начин".

"Едноточковият шлем" е иновативен тенис турнир, организиран като подгряващо събитие преди Откритото първенство на Австралия. Форматът е атрактивен и уникален за света на професионалния спорт. Всеки мач се състои от само една точка в елиминационна схема. Този, който спечели разиграването, продължава напред, а загубилият веднага отпада.

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