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Йордан Александров получи квота за Световното по спортна гимнастика

  • 8 окт 2026 | 13:12
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Йордан Александров получи квота за Световното по спортна гимнастика

България получи четвърта квота за Световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам. Йордан Александров ще бъде четвъртият ни представител на шампионата, след като Българската федерация по гимнастика получи официално потвърждение от Международната федерация по гимнастика за квота на висилка. В имейла, получен в офиса на Българската федерация по гимнастика, от Световната гимнастика съобщават, че след отказ на състезател и последващо преразпределение на квотите, мястото на висилка е предоставено на Йордан Александров.

“След отказ и въз основа на процедурата за преразпределение, описана в техническия регламент, имаме удоволствието да потвърдим квотата за висилка за 54-ото световно първенство по спортна гимнастика в Ротердам на Йордан Александров“, се посочва в писмото.

Така България ще има четирима представители на Световното първенство в Ротердам. Кевин Пенев и Даниел Трифонов ще участват в многобоя, след като спечелиха квоти от Европейското първенство. Давид Иванов ще се състезава на кон с гривни, като той заслужи квотата си с представянето си в кръговете за Световната купа.

Българската делегация ще бъде водена от президента на федерацията Красимир Дунев. Тимът заминава за Нидерландия в понеделник. От България ще пътуват Йордан Александров и Даниел Трифонов, докато Кевин Пенев ще пристигне директно от САЩ, а Давид Иванов – от Англия.

Съдия на шампионата ще бъде Илия Янев, който е личен треньор на Даниел Трифонов. Треньори на българския отбор ще бъдат Милко Танкушев – старши треньор на мъжкия национален отбор, и Антъни Вайс – личен треньор на Давид Иванов. 54-ото световно първенство по спортна гимнастика ще се проведе в Ротердам от 17 до 25 октомври.

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Снимки: Startphoto

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