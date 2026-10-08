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Сливен събира 360 акробати от четири държави на международния турнир "Стефка Спасова"

  • 8 окт 2026 | 10:21
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Сливен събира 360 акробати от четири държави на международния турнир "Стефка Спасова"

Сливен отново ще бъде домакин на престижно международно състезание по спортна акробатика. От 9 до 11 октомври в спортна зала „Васил Левски“ ще се проведе Международният турнир по спортна акробатика „Стефка Спасова“, който е част от програмата на Община Сливен за Димитровден.

В надпреварата ще се включат 360 състезатели от 23 клуба от България, Полша, Турция и Молдова. Официалното откриване ще бъде на 9 октомври, петък, от 12 часа, а кулминацията на състезанието ще бъде в неделя, 11 октомври, когато са финалите и награждаването на най-добрите акробати.

Турнирът се организира от сливенския клуб по акробатика „Стефан Данчев“ със съдействието на Министерството на младежта и спорта, Българската федерация по спортна акробатика и Община Сливен. В продължение на три дни залата „Васил Левски“ ще събере млади таланти, треньори и специалисти от четири държави, превръщайки турнира в празник на спортната акробатика и част от богатата програма на Сливен в навечерието на Димитровден.

Името на турнира „Стефка Спасова“ е свързано с една от значимите фигури в сливенската спортна акробатика - Стефка Спасова. Тя печели първия си исторически златен медал и световна титла по спортна акробатика през 1974 г. в Москва, Русия. Тя триумфира в дисциплината „женски двойки“ заедно със своята партньорка Калинка Лечева. Със своята отдаденост и професионализъм покойната Стефка Спасова има значителен принос за развитието и утвърждаването на този спорт в Сливен и за предаването на традициите му от поколение на поколение.

Сливен се радва на дългогодишни традиции в спортната акробатика и през годините градът се е доказал като средище на силна школа, дала редица успешни състезатели. Провеждането на международния турнир е поредното доказателство за авторитета на Сливен като град с богат спортен календар и с устойчиво отношение към развитието на детско-юношеския спорт.

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