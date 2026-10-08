Димо Атанасов за гостуването в Червен бряг

Едноименният тим на Павликени ще играе в събота с Партизан в Червен бряг. Срещата е от осмия кръг на Северозападната Трета лига.

„Двубоят в Червен бряг е сериозен тест за нас. Не се притесняваме. Даваме шанс на възможно повече млади момчета. Работим усилено да избегнем грешките, които ни провалиха в някои от предишните двубои. Трябва да сме концентрирани през цялото време, защото ще е доста оспорвано. Вярвам в потенциала на нашите играчи. Можем да спечелим“, коментира пред Sportal.bg Димо Атанасов, треньор на Павликени.

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