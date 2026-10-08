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Собственикът на Портланд Трейл Блейзърс се стреми към изграждане на шампионски отбор

  • 8 окт 2026 | 09:06
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Собственикът на Портланд Трейл Блейзърс се стреми към изграждане на шампионски отбор

Новият собственик на Портланд Трейл Блейзърс Том Дъндън заяви в писмо до притежателите на абонаментни карти за мачове в Националната баскетболна лига на САЩ и Канада (НБА), че възнамерява да донесе титла на отбора. Той направи това посредством писмо до електронните пощи на хората, които присъстват на всеки мач.

Дъндън пое Блейзърс в края на миналия сезон и вече си навлече гнева на мнозина заради масови съкращения в организацията и спорове около очакваното реновиране на залата на отбора.

„Все още опознавам Портланд и феновете на отбора, но едно ми е ясно – вие сте на мачовете, вие сте загрижени за отбора и очаквате повече от посредственост. Уважавам ви за това", пише Дъндън, който притежава акции и в хокейния Каролина Хърикейнс.

„Видях същата отдаденост и в Райли, където хората вече се радват на купа „Стенли“. Не правя обещания, които не мога да подплатя с успехи. Миналото ми говори само за себе си и намеренията ми са да донеса титла в Портланд“, добавя той, цитиран от АП.

Дъндън говори и относно реновацията на Moda Center, за която новите собственици настояват за 585 милиона долара публично финансиране. Щатът Орегон, окръг Мълтнома и град Портланд са съгласни да отпуснат парите, но от самия отбор все още преговарят за нова концесия. Крайният срок е през декември и феновете се опасяват, че ако не бъде постигната сделка, той ще премести франчайза.

„Относно залата, нашата визия е дългосрочна. Работим за това да направим Moda Center една от най-модерните зали в НБА. Имаме много за вършене, но ще продължаваме напред, докато не постигнем целите си“, добавя той.

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