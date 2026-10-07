Леонид Шейнгезихт с успешен старт и на сингъл в Понтеведра

Леонид Шейнгезихт се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настила в Понтеведра (Испания) с награден фонд 15 хиляди евро.

Шейнгезихт преодоля на старта на основната схема участващия с "уайлд кард" испанец Яго Домингес Алварес с 6:3, 6:1 за час и 34 минути игра.

Следващият противник на българския представител ще бъде третият поставен францизун Матис Бобишон.

Преди ден Леонид Шейнгезихт се класира за четвъртфиналите на двойки, където в тандем с Виктор Паганети (Франция) са трети в схемата и им предстои да се изправят срещу Андреа Бакалони (Италия) и Фермин Баркала Лопес (Испания).

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