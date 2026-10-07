България пое към Балканското по художествена гимнастика в Истанбул

Българската делегация по художествена гимнастика отпътува за Истанбул (Турция), където от 9 до 11 октомври ще се проведе Балканското първенство. Страната ще бъде представена от два отбора при девойките - старша и младша възраст.

При девойки старша възраст за България ще играят: Радина Стоянова - обръч, Ава Маказчиева - топка, Александра Петрова - бухалки, София Димова - лента, а при девойки младша възраст: Арина Швец - обръч, Миа Александрова - топка, Виктория Евтимов - бухалки и Дария Манчева - лента.

Начело на делегацията е старши треньорът на националния отбор девойки (индивидуално) Кристина Илиева. Заедно с гимнастичките за Истанбул пътуват и личните треньори Виолета Господарска, Божидара Рачева, Валентина Симеонова, Любомира Казанова, Кристина Шикерова, Ромина Божилова и Мирослава Батаклиева, както и кинезитерапевтът Ивайло Андонов.

Съдии за България на Балканското първенство ще бъдат Християна Тодорова и Цвета Кузмова.

В програмата на шампионата са включени отборна надпревара и финали на отделните уреди.

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