Димитър Кисимов закова осма поредна победа в World Tennis Tour

Българинът Димитър Кисимов се класира за втория кръг на турнира по тенис на клей за мъже в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Квалификантът Кисимов надделя над участващия с "уайлд кард" Джейдън Прайс (САЩ) с 6:3, 6:0 за 66 минути. 18-годишният български талант реализира пробив още на старта на мача, а след това направи серия от осем поредни гейма, за да стигне до крайната победа.

Така той записа осма пореден успех в World Tennis Tour, след като при предишното си участие в края на август спечели дебютната си титла в Сърбия.

Друг българин - Иван Иванов, също стартира с победа в основната схема на турнира вчера.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google