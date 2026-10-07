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Димитър Кисимов закова осма поредна победа в World Tennis Tour

  • 7 окт 2026 | 12:49
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Димитър Кисимов закова осма поредна победа в World Tennis Tour

Българинът Димитър Кисимов се класира за втория кръг на турнира по тенис на клей за мъже в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Квалификантът Кисимов надделя над участващия с "уайлд кард" Джейдън Прайс (САЩ) с 6:3, 6:0 за 66 минути. 18-годишният български талант реализира пробив още на старта на мача, а след това направи серия от осем поредни гейма, за да стигне до крайната победа.

Така той записа осма пореден успех в World Tennis Tour, след като при предишното си участие в края на август спечели дебютната си титла в Сърбия.

Друг българин - Иван Иванов, също стартира с победа в основната схема на турнира вчера.

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