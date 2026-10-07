Ларкин се завърна с гол и асистенция при първата победа на Детройт за сезона

Дилън Ларкин се отличи с гол и асистенция в дебюта си за сезона и помогна на Детройт Ред Уингс да стигне до първи успех за кампанията след победа с 5:3 над Отава Сенатърс.

Двубоят отбеляза успешно завръщане за Ларкин след изключително напрегнато лято. Нападателят бе поискал трансфер от клуба, обяви, че се отказва от капитанската лента, а броени дни преди началото на тренировъчния лагер получи травма в горната част на тялото, която му попречи да играе в първите два двубоя.

WHO ELSE BUT DYLAN LARKIN!!! RED WINGS LEAD #Sens https://t.co/Tffjvj7jRg — TSN (@TSN_Sports) October 6, 2026

При първите си смени на леда той бе бурно освиркан от феновете в залата, но настроението по трибуните бързо се промени, след като „червените криле“ наложиха превъзходство.

Dylan Larkin was booed the second he stepped on the ice, and even louder when he had the puck 🗣️🫣 https://t.co/Y7Z5rFXFoV — Gino Hard (@GinoHard_) October 6, 2026

„Беше страхотно отново да играя хокей. Постигнахме отлична отборна победа. Имахме огромна нужда от този успех заради тима и заради нашите фенове, заяви Ларкин. - Знаех какво ще бъде посрещането и напълно го разбирам. Единственото ми желание е да бъда на леда и с играта си да помагам на отбора да побеждава.“

Алекс ДеБринкат блесна с два гола и асистенция за Детройт, Виктор Арвидсон и Джъстин Фолк се отчетоха с по едно попадение и голово подаване, а Лукас Реймънд завърши с три асистенции. На вратата Джон Гибсън се справи отлично, спасявайки 22 удара.

Detroit goal! Scored by Alex DeBrincat with 16:44 left in the 1st. Assisted by Nate Danielson and Carter Mazur. DET: 1 | OTT: 1 #OTTvsDET #LGRW #GoSensGo https://t.co/AumKWINkQ4 — NHL Goals (@nhl_goal_bot) October 6, 2026

„Бяхме значително по-агресивни и солидни в сравнение с първите две срещи. Получихме сериозен принос от много различни хокеисти“, коментира старши треньорът на Детройт Тод Маклелън.

За състава на Отава, който ден по-рано спечели с 4:1 гостуването си на Бостън Бруинс, Тим Щюцле, Дрейк Батерсън и Уилям Еклунд завършиха с по гол и асистенция. Вратарят Самуел Ерсон отрази 31 изстрела.

„Изглеждахме малко изморени, но в тази лига подобни мачове са неизбежни“, сподели наставникът на гостите Травис Грийн.

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