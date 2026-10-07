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Ларкин се завърна с гол и асистенция при първата победа на Детройт за сезона

  • 7 окт 2026 | 11:14
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Ларкин се завърна с гол и асистенция при първата победа на Детройт за сезона

Дилън Ларкин се отличи с гол и асистенция в дебюта си за сезона и помогна на Детройт Ред Уингс да стигне до първи успех за кампанията след победа с 5:3 над Отава Сенатърс.

Двубоят отбеляза успешно завръщане за Ларкин след изключително напрегнато лято. Нападателят бе поискал трансфер от клуба, обяви, че се отказва от капитанската лента, а броени дни преди началото на тренировъчния лагер получи травма в горната част на тялото, която му попречи да играе в първите два двубоя.

При първите си смени на леда той бе бурно освиркан от феновете в залата, но настроението по трибуните бързо се промени, след като „червените криле“ наложиха превъзходство.

„Беше страхотно отново да играя хокей. Постигнахме отлична отборна победа. Имахме огромна нужда от този успех заради тима и заради нашите фенове, заяви Ларкин. - Знаех какво ще бъде посрещането и напълно го разбирам. Единственото ми желание е да бъда на леда и с играта си да помагам на отбора да побеждава.“

Алекс ДеБринкат блесна с два гола и асистенция за Детройт, Виктор Арвидсон и Джъстин Фолк се отчетоха с по едно попадение и голово подаване, а Лукас Реймънд завърши с три асистенции. На вратата Джон Гибсън се справи отлично, спасявайки 22 удара.

„Бяхме значително по-агресивни и солидни в сравнение с първите две срещи. Получихме сериозен принос от много различни хокеисти“, коментира старши треньорът на Детройт Тод Маклелън.

За състава на Отава, който ден по-рано спечели с 4:1 гостуването си на Бостън Бруинс, Тим Щюцле, Дрейк Батерсън и Уилям Еклунд завършиха с по гол и асистенция. Вратарят Самуел Ерсон отрази 31 изстрела.

„Изглеждахме малко изморени, но в тази лига подобни мачове са неизбежни“, сподели наставникът на гостите Травис Грийн.

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