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Двама българи на ринга на Европейското до 17 г. в Будва днес

  • 7 окт 2026 | 10:57
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Двама българи на ринга на Европейското до 17 г. в Будва днес

Двама българи ще се качат на ринга в днешната програма на европейското първенство за юноши и девойки до 17 години в Будва. Под ръководството на Детелин Далаклиев и Пейчо Багдатов те ще опитат да донесат нови успехи за страната ни от шампионата в Черна гора.

В следобедната сесия, която започва от 15:00 часа, Виктория Димитрова ще срещне италианката Мира Амадори. Двубоят е в категория до 63 килограма, а победа за националката ни ще означава място на полуфинал и минимум бронзово отличие.

Във вечерната програма, която стартира от 19:00 часа, ще боксира и Ален Филипов (52 кг). Той ще преследва място на четвъртфиналите срещу Дениз Бекиз (Турция).

В категория до 60 килограма Максим Михайлов допусна поражение от англичанина Чарли Кийт и приключи участието си на шампионата.

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