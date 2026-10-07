Хуан Карлос Фереро: Ако стана част от екипа на Синер, няма да е, за да дразня Карлос

Няколко месеца след изненадващата си раздяла с Карлос Алкарас през декември 2025 година, бившият водач в световната ранглиста Хуан Карлос Фереро отново е под светлината на прожекторитеа. Днес на книжния пазар излиза неговата първа книга Winning Mental, която е фокусирана върху психологическата устойчивост, лидерството и изграждането на шампионски манталитет, черпейки вдъхновение от богатия опит на Фереро на корта и като личен треньор на испанската звезда.

Фереро започва съвместната му работа с Алкарас, когато Карлотис е едва на 15 години. Въпреки че прекъсването на партньорството им поради разминавания при преговорите за нов договор изненада тенис средите, Фереро категорично отказва да превръща раздялата в публичен конфликт или медийна драма. Вместо това испанецът предпочита да запази положителния тон и да акцентира върху незабравимите спомени и постигнатите върхове.

За седем години съвместна работа дуото постигна исторически успехи. Под ръководството на Фереро, Алкарас завоюва общо 24 титли на ниво ATP. Тяхната колекция включва шест трофея от Големия шлем – две титли от Откритото първенство на САЩ (2022, 2025), две от „Уимбълдън“ (2023, 2024) и две от „Ролан Гарос“ (2024, 2025), както и осем титли от сериите „Мастърс 1000“. Освен това през 2022 година Алкарас се превърна в най-младия №1 в историята на световната ранглиста – точно 19 години след като самият Фереро стигна до същия връх.

Освен равносметката в новата книга, Фереро потвърди и че планира да се завърне на треньорската скамейка в професионалния тур през следващия сезон. След като прекара една година далеч от интензивните пътувания, за да се посвети на семейството си, бившият №1 е готов за ново предизвикателство.

"Добре съм, нетърпелив съмq в крайна сметка конкуренцията ме зове. Засега нямам нищо окончателно, казвам го с цялата искреност на света. Ще се върна само ако нещо наистина ме вълнува и ме удовлетворява; ако не, ще работя тихо в Академията", заяви той в интервю за Punto de Break.

Ако се върне към треньорската работа, Фереро би искал този път да поеме по-опитен играч:



"Иска ми се да я карам малко по-спокойно, Партньорството ни с Карлос започна, когато той беше много млад. Той се нуждаеше от много време, за да завърши всички аспекти на играта си и да организира арсенала си от удари. Сега бих избрал играч, който е малко по-развит, вече по-трениран и който не изисква да си на 200% всеки ден. Сигурен съм, че ще се появат възможности."



Името на Фереро се споменава като потенциално попълнение в екипа на Яник Синер за 2027 г. Възможно сътрудничество, което би могло да изненада някои от феновете на Алкарас.

„Хората, които следят Карлитос, искат най-доброто за него. Може би би ги притеснило да ме видят в отбора на Яник. Ако се беше случило месец след раздялата ни, може би щяха да си помислят, че го правя за отмъщение или за да го дразня. След като връзката приключи и мина една година, това, което се опитвам да направя сега, е да проуча напредъка си като треньор и да видя как да подобря кариерата си. Хората трябва да уважават решението ми и най-вече да разберат, че ако се присъединя към отбора на Яник в бъдеще, това никога няма да е, за да дразня Карлос.“

Фереро обясни и какво би могло да го подтикне да приеме подобен проект: „Да се ​​развиваш като треньор и да имаш възможността да работиш с двама от най-добрите играчи на това поколение. Само защото си треньор на Карлос, не означава, че вече не можеш да тренираш най-големия му съперник. Състезателният свят е такъв: понякога си с едни, а после с други. Аз само моля хората да проявят малко уважение към решението, което вземам. Никога не бих пожелал нищо лошо на Карлос.“

Фереро бе помолен да посочи и кой е по-добър измежду Алкарас и Синер.



"И двамата са невероятни играчи, трудно е да се избере, отговори испанецът. Според сърцето си бих избрал Карлос, но въз основа на числата би трябвало да изберем Яник.“

Отговорът на Фереро със сигурност ще предизвика известно недоумение, като се има предвид историята му с Алкарас - който е спечелил седем титли от Големия шлем, докато Синер има пет.

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