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Русия и Нигерия си спретнаха голово шоу

  • 7 окт 2026 | 00:55
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Русия и Нигерия си спретнаха голово шоу

Националните отбори на Русия и Нигерия завършиха при зрелищно равенство 3:3 в приятелска среща, проведена в Нижний Новгород.

Гостите първи откриха резултата още в 10-ата минута благодарение на Келечи Ихеаначо. Руснаците реагираха половин час след началото, когато Лечи Садулаев възстанови равенството. Във втората минута на добавеното време на първата част Матвей Кисляк направи пълен обрат за руския тим. Малко след почивката Алексей Миранчук увеличи преднината на „сборная“ на 3:1.

Африканският състав обаче демонстрира характер в заключителните минути. В 78-ата минута нападателят Питър Едокполор намали изоставането на нигерийците, а в 94-ата минута Акор Адамс се разписа за крайното 3:3 и лиши домакините от победата.

Руснаците допуснаха три гола в един мач за първи път от Евро 2020 и загубата с 1:4 от Дания.

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