17 победи за българчетата в третия ден на европейските плейофи за Junior Orange Bowl в Бургас

17 победи постигнаха българските таланти в третия ден на Junior Orange Bowl European Playoff Series – официалната европейска квалификация, която предоставя възможност на най-добрите млади тенисисти до 12 и до 14 години да спечелят директна квота за участие в Junior Orange Bowl в Маями.

България е домакин на едно от значимите събития в европейския календар за млади тенис таланти. Надпреварата се провежда от 4 до 11 октомври 2026 г. на кортовете в Парк „Езеро" в Бургас. Турнирът се играе на 10 клей корта и включва четири категории – момчета до 12 години, момичета до 12 години, момчета до 14 години и момичета до 14 години. Състезателите се борят за общо 16 квоти за Junior Orange Bowl 2026, като първите четирима във всяка категория ще получат право да се включат директно в основната схема на престижното състезание в Маями.

Днес се играха мачове при момичетата до 12 години, както и при юношите и девойките до 14 години.

Резултати от третия ден

Момичета до 12 години

Група А:

Адела Петкова – Миа Шапира (Германия) 2:6, 4:6

Вира Строкан (Украйна) – Чен Сюаншин (Великобритания) 6:4, 6:1

Група B:

Марика Татаринова (Украйна) – Мара Степановски (Швейцария) 6:2, 6:1

Ния Кафалджиева – почива

Група C:

Альона Пагер (Украйна) – Елиз Дебюсш (Белгия) 6:0, 6:1

Андрея Нур (Молдова) – почива

Група D:

Рая Карабова – Диана Глебова (Украйна) 6:0, 6:0

Дария Наумик (Беларус) – почива

Група E:

Ния Синчанова – Мария Соколова (Украйна) 6:0, 6:3

Йоана Моза (Гърция) – почива

Група F:

Жана Тотева – Тамар Амес (Израел) 0:6, 0:6

Диана Ананко (Украйна) – почива

Група G:

Мария Милкова – Никол Димова 6:0, 6:0

Вяра Попанастасова – почива

Група H:

Кайра Алексиева – Катерина Ушчаповска (Украйна) 5:7, 7:6, 7:6

Ема Костова – почива

Юноши до 14 години

Група А:

Бруно Дженев – Кристиан Петков 6:0, 6:0

Златан Йорданов – почива

Група B:

Александър Борисов – Теодор Петков 6:0, 6:0

Димитър Желязков – почива

Група C:

Емил Алексиев – Ели Коен (Швейцария) 6:0, 6:0

Матео Вентурини (Италия) – почива

Група D:

Даниел Васев – Александър Йорданов 6:3, 6:0

Даниел Стоянов – почива

Група E:

Чавдар Рагин – Иван Илиев 7:6, 6:0

Димитрис Антониу (Гърция) – почива

Група F:

Александър Гендов – Алекс Кибар 6:2, 6:1

Калоян Гайдаджиев – почива

Група G:

Стелиян Даракев – Георги Димитров 6:2, 4:6, 6:2

Евън Илчев – Владислав Димитриев 6:3, 6:1

Девойки до 14 години

Група А:

Карла Бързакова – София Жечева 6:0, 6:1

Анна Клюковска (Украйна) – почива

Група B:

Симона Попова – Деана Сингх (Великобритания) 6:0, 6:0

Мия Илчева – почива

Група C:

Милена Заночи (Молдова) – Лорд Лоти (Великобритания) 6:3, 6:1

София Ананко (Украйна) – почива

Група D:

Мария Полевшчикова (Беларус) – Варвара Кузнецова (Монако) 6:0, 6:1

Нина Нокова – почива

Група E:

Пламена Кукенска – Никол Бюлбюлева 6:1, 6:2

Магдалена Кунчева – Жана Митева 6:1, 6:0

Група F:

Изабела Жечева – Юлияна Димитрова 6:2, 6:3

Каталина Йовчева – Йева Бжеленко (Естония) 1:6, 1:6

Посланик на Българската федерация по тенис е Спортист №1 на България за 2020 година Цветана Пиронкова. Тя ще присъства по време на целия турнир и ще бъде близо до младите български таланти, като ще ги подкрепя и мотивира по време на надпреварата.

Друг посланик на състезанието е една от най-успешните български сноубордистки Александра Жекова.

Junior Orange Bowl е сред най-разпознаваемите международни състезания за млади тенисисти. През годините турнирът се е утвърдил като важна сцена по пътя към професионалния тенис, като сред неговите победители са редица бъдещи звезди на световния тенис.

В рамките на една седмица младите състезатели в Бургас ще имат възможност не само да се борят за място на престижната сцена в Маями, но и да натрупат ценен международен опит, да премерят сили с едни от най-добрите си връстници в Европа и да направят важна крачка в своето спортно развитие. Junior Orange Bowl European Playoff Series в Бургас се организира от Българската федерация по тенис в партньорство с EDGE International и Община Бургас.

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