17 победи за българчетата в третия ден на европейските плейофи за Junior Orange Bowl в Бургас

17 победи постигнаха българските таланти в третия ден на Junior Orange Bowl European Playoff Series – официалната европейска квалификация, която предоставя възможност на най-добрите млади тенисисти до 12 и до 14 години да спечелят директна квота за участие в Junior Orange Bowl в Маями.
България е домакин на едно от значимите събития в европейския календар за млади тенис таланти. Надпреварата се провежда от 4 до 11 октомври 2026 г. на кортовете в Парк „Езеро" в Бургас. Турнирът се играе на 10 клей корта и включва четири категории – момчета до 12 години, момичета до 12 години, момчета до 14 години и момичета до 14 години. Състезателите се борят за общо 16 квоти за Junior Orange Bowl 2026, като първите четирима във всяка категория ще получат право да се включат директно в основната схема на престижното състезание в Маями.
Днес се играха мачове при момичетата до 12 години, както и при юношите и девойките до 14 години.
Резултати от третия ден
Момичета до 12 години
Група А:
Адела Петкова – Миа Шапира (Германия) 2:6, 4:6
Вира Строкан (Украйна) – Чен Сюаншин (Великобритания) 6:4, 6:1
Група B:
Марика Татаринова (Украйна) – Мара Степановски (Швейцария) 6:2, 6:1
Ния Кафалджиева – почива
Група C:
Альона Пагер (Украйна) – Елиз Дебюсш (Белгия) 6:0, 6:1
Андрея Нур (Молдова) – почива
Група D:
Рая Карабова – Диана Глебова (Украйна) 6:0, 6:0
Дария Наумик (Беларус) – почива
Група E:
Ния Синчанова – Мария Соколова (Украйна) 6:0, 6:3
Йоана Моза (Гърция) – почива
Група F:
Жана Тотева – Тамар Амес (Израел) 0:6, 0:6
Диана Ананко (Украйна) – почива
Група G:
Мария Милкова – Никол Димова 6:0, 6:0
Вяра Попанастасова – почива
Група H:
Кайра Алексиева – Катерина Ушчаповска (Украйна) 5:7, 7:6, 7:6
Ема Костова – почива
Юноши до 14 години
Група А:
Бруно Дженев – Кристиан Петков 6:0, 6:0
Златан Йорданов – почива
Група B:
Александър Борисов – Теодор Петков 6:0, 6:0
Димитър Желязков – почива
Група C:
Емил Алексиев – Ели Коен (Швейцария) 6:0, 6:0
Матео Вентурини (Италия) – почива
Група D:
Даниел Васев – Александър Йорданов 6:3, 6:0
Даниел Стоянов – почива
Група E:
Чавдар Рагин – Иван Илиев 7:6, 6:0
Димитрис Антониу (Гърция) – почива
Група F:
Александър Гендов – Алекс Кибар 6:2, 6:1
Калоян Гайдаджиев – почива
Група G:
Стелиян Даракев – Георги Димитров 6:2, 4:6, 6:2
Евън Илчев – Владислав Димитриев 6:3, 6:1
Девойки до 14 години
Група А:
Карла Бързакова – София Жечева 6:0, 6:1
Анна Клюковска (Украйна) – почива
Група B:
Симона Попова – Деана Сингх (Великобритания) 6:0, 6:0
Мия Илчева – почива
Група C:
Милена Заночи (Молдова) – Лорд Лоти (Великобритания) 6:3, 6:1
София Ананко (Украйна) – почива
Група D:
Мария Полевшчикова (Беларус) – Варвара Кузнецова (Монако) 6:0, 6:1
Нина Нокова – почива
Група E:
Пламена Кукенска – Никол Бюлбюлева 6:1, 6:2
Магдалена Кунчева – Жана Митева 6:1, 6:0
Група F:
Изабела Жечева – Юлияна Димитрова 6:2, 6:3
Каталина Йовчева – Йева Бжеленко (Естония) 1:6, 1:6
Посланик на Българската федерация по тенис е Спортист №1 на България за 2020 година Цветана Пиронкова. Тя ще присъства по време на целия турнир и ще бъде близо до младите български таланти, като ще ги подкрепя и мотивира по време на надпреварата.
Друг посланик на състезанието е една от най-успешните български сноубордистки Александра Жекова.
Junior Orange Bowl е сред най-разпознаваемите международни състезания за млади тенисисти. През годините турнирът се е утвърдил като важна сцена по пътя към професионалния тенис, като сред неговите победители са редица бъдещи звезди на световния тенис.
В рамките на една седмица младите състезатели в Бургас ще имат възможност не само да се борят за място на престижната сцена в Маями, но и да натрупат ценен международен опит, да премерят сили с едни от най-добрите си връстници в Европа и да направят важна крачка в своето спортно развитие. Junior Orange Bowl European Playoff Series в Бургас се организира от Българската федерация по тенис в партньорство с EDGE International и Община Бургас.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google