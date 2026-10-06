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Иван Иванов постигна победа на турнир в Италия

  • 6 окт 2026 | 19:15
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Иван Иванов постигна победа на турнир в Италия

Националът на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 000 долара.

17-годишният Иванов, който е поставен под номер 5 в схемата, се наложи над Кирил Киватцев (Русия) с 6:3, 6:2 за час и 47 минути на корта.

Българинът поведе с 5:0 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част след 2:2 спечели четири поредни гейма и затвори мача.

В следващия кръг Иванов ще играе срещу представителя на домакините Мануел Маца.

Още един българин ще участва в надпреварата - Димитър Кисимов, който постигна две победи в квалификациите и се класира за основната схема.

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