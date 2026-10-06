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Дунав се подсили с бивш капитан на ЦСКА

  • 6 окт 2026 | 16:19
  • 2016
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Дунав се подсили с бивш капитан на ЦСКА

Дунав (Русе) привлече защитника Божидар Чорбаджийски. 31-годишният централен бранител преминава при "драконите" свободен агент, след като през лятото се раздели с румънския Херманщат.

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"ФК Дунав Русе привлече Божидар Чорбаджийски. Опитният централен защитник е юноша и бивш капитан на ЦСКА, а в кариерата си е играл още за ФКСБ, Стал Миелец, Видзев Лодз, Дьошгьор и Херманщад.

Чорбаджийски има и 11 мача за националния отбор на България, а с присъединяването си към Дунав ще добави опит, физическо присъствие и лидерство в отбраната на "драконите". Добре дошъл в Русе, Божка!", написаха от клуба.

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