Александър Василев с убедително начало в Бургас

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Василев се класира за втория кръг на сингъл на турнира от категория M15 в Бургас с награден фонд 15 000 долара. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК „Авеню".

Поставеният под №2 Василев победи в изцяло български двубой Михаил Иванов с 6:2, 6:2 за 80 минути игра.

Василев поведе с 5:1 по пътя към успеха в първия сет, а във втората част дръпна с 4:1, за да си осигури крайната победа. Във втория кръг Василев ще играе срещу квалификанта Матиа Нанели (Италия).

18-годишният Александър Митев загуби в първия кръг с 1:6, 4:6 от четвъртия поставен Джаникола Мизаси (Италия) за час и 34 минути на корта.

Още трима българи ще изиграят утре срещите си от първия кръг на сингъл.

Поставеният под №6 Джордж Лазаров ще се изправи срещу Стефан Петре (Румъния). Йоан Найденов ще играе срещу Янис Милетич (Италия), а Александър Толев – срещу Михай Александру Коман (Румъния).

Станислав Косев се класира за четвъртфиналите на двойки

18-годишният Станислав Косев и Алекса Чирич (Сърбия) победиха със 7:6(5), 6:3 българите Александър Митев и Александър Толев и се класираха за четвъртфиналите.

Още осем българи ще изиграят днес срещите си от първия кръг на двойки.

Четвъртите поставени Джордж Лазаров и Вардан Манукян (Русия) ще се изправят срещу Радослав Шандаров и Васил Шандаров.

Българският дует Васил Димитров и Максим Хорозов ще играе срещу Родион Четвериков (Украйна)/Стефан Илие Богдан Петре (Румъния).

Михаил Иванов и Виктор Киров ще се изправят срещу сънародника си Кънчо Недялков и Иван Анхелов (Украйна).

Утре срещата си от първия кръг при дуетите ще изиграят българите Пламен Милушев и Йоан Найденов срещу италианците Матиа Нанели и Андреа Паолини.

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